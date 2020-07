"A rémálom folytatódik..." - így írt a sajtó a Ferrari hétvégi teljesítményéről

A maranellói csapat számára a Stájer Nagydíj kész katasztrófának bizonyult. Mindössze 20 másodpercnek kellett eltelnie, hogy Charles Leclerc felöklelje Sebastian Vettelt. A németnek azonnal fel kellett adnia a versenyt a letört hátsó szárnya miatt.

Egy kicsivel később Leclerc is követte, neki a padlólemeze szenvedett javíthatatlan sérüléseket. Természetesen a nemzetközi sajtó nem maradhatott csendben ennek láttán, csak úgy ömlöttek a füstölgő szalagcímek, melyekből válogattunk is egy kicsit.

Bild (Németország): „A Ferrari egy ócskavas. Ez a csapat a motorsport Hamburger SV-je.”

Motorsport-Total (Németország): „A lehető legrosszabb történt meg a Ferrarival! A motorsportban kilökni a csapattársadat elfogadhatatlan.”

ESPN (USA): „A Ferrari kezdi elfoglalni helyét a középmezőnyben.”

SRF (Svájc): „Terített betli. Amióta tudni, hogy Sebastian Vettel helyét jövőre Carlos Sainz veszi át, minden csapaton belüli incidens súlyosabb, mint gondolnánk.”

Blick (Svájc): „Maranello vörösbe öltözött falubolondjai. Amióta Vettelt májusban kirúgták, a Ferrari nem más, mint egy karmester nélküli, bepánikolt zenekar.”

La Gazzetta dello Sport (Olaszország): „Ferrari K.O.: Leclerc hibája csak halmozza a bajokat a vörösöknél, akiknek enélkül sem lett volna esélye a győzelemre.”

Corriere dello Sport (Olaszország): „A Ferrari válságban. Fekete hétvége a maranellói vörösöknek.”

Krone (Ausztria): „A Ferrarik magukat pusztítják el. Ennél rosszabbul nem sikerülhetett volna a hétvége a Scuderiának.”

Daily Mail (Egyesült Királyság): „A Ferrari rémálma folytatódik. A probléma inkább a motorral van, nem a kasztnival.”

L’Équipe (Franciaország): „A Ferrarik vörösök, hibásak és most össze is törtek. Hamilton számára idén nem is létezik a csapat, maximum viccek szintjén.”

A Red Bullnál közben arról beszélnek, türelmesnek kell lenniük a Max Verstappentől jelenleg messze elmaradó Alex Albonnal.

