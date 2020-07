A régi első szárnyait is felhasználni kényszerülhet a Red Bull

A tegnapi második szabadedzésen Max Verstappen nem tudta az időmérős etapot úgy megnyomni, ahogy kell, de ennek oka többek között az is lehetett, hogy az egyik gyorskörén megtörte az első szárnyát egy kerékvetőn.

Emiatt némi szerelésen esett át a Red Bull Racing és mára, a harmadik szabadedzésre maradt az időmérős beállítások finomhangolása. Helmut Marko, a csapat főtanácsadója azonban úgy gondolja, sikerülhet ezt a problémát orvosolni, még ha áldozatot is kell ezért hozni:

„Kicsivel optimistábban állunk a mai naphoz. Sajnos egy első szárnyat elveszítettünk, mert a hatos kanyarban megsérült, amikor áthajtott Max a hurkán. Ez pedig azt jelenti, hogy nem tudjuk a két autót ugyanúgy felszerelni.”

„Albonnak nem az új első szárnyunk lesz fenn. Megvannak az adatok és már valószínűleg az okait is tudjuk annak, miért viselkedik ennyire kiszámíthatatlanul az autó. Ma pedig látni fogjuk, valóban ez-e az ok, de optimisták vagyunk.”

A csapatfőnök, Christian Horner hosszabban is kifejtette a Skynak a szárnyhelyzetet: „A középső része sérült meg az elemnek, de szerencsére a srácok remek munkát végeztek, és éjszaka meg is javították. Eléggé gyilkolja a pálya a terelőszárnyakat. Remélhetőleg ma távol maradunk a kerékvetőktől.”

„Mennyi időt vett el a sérülés?”

„A második gyakorlás végén egy kis idő elment ezzel. Így is rengeteg hasznos adatot gyűjtöttünk, ezeket át kell még néznünk, rengeteg új elem van az autón, sokat ügyködtünk azon, hogy éjjel helyreállítsuk az autó egyensúlyát és most fogunk igazából rákészülni az időmérőre, a gumikat most vizsgáljuk majd, szóval most derül ki az igazi tempónk.”

Alex Albon, Red Bull Racing RB16

„Nem túl könnyű az új elemeket úgy legyártani, hogy ilyen hosszú terhelésnek lesznek kitéve?”

„Amikor visszajöttünk a szünetről, volt kb. egy hónapunk, hogy mindent megcsináljunk. A gyárban mindenki nagyon keményen dolgozott, hogy minden elkészüljön mára. Biztos vagyok, hogy a Mercedesnél is hasonló a helyzet, sok újdonság van náluk is, és ahogy hallom, a Ferrarinál is készül valami.”

A Red Bullnak a harmadik szabadedzés amúgy már látványosan jobban sikerült, Max Verstappen már Lewis Hamiltonhoz 3 tizeden belül a harmadik helyen végzett, Albon csapattársától három tizedet kapva a hatodik lett.

A Red Bull két pilótája, Max Verstappen és Alex Albon motorral felszerelt hűtőkkel "csatáztak" egymás ellen, a "kemény harc" győztese pedig végül Verstappen lett.

