A Red Bulltól igazolt új szaktanácsadót Toto Wolff mellé a Mercedes

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff a csapat egyik legújabb igazolásával érkezett meg a 2023-as Bahreini Nagydíj előtt a paddockba: Jayne Poole-lal, a Red Bull korábbi HR igazgatójával.

A Motorsport.com érdeklődésére a Mercedes megerősítette, hogy Poole szaktanácsadóként csatlakozott a Forma-1-es csapatukhoz. A Motorsport.com értesülései szerint Poole közvetlenül Toto Wolff-fal fog dolgozni.

A feladatai közé tartozhat majd a Mercedes aktuális infrastruktúrájának felmérése, és a csapattal kapcsolatos változtatások ajánlása – ami különösen értékes lehet most, hogy a csapatok bérköltségeinek is be kell férnie a költségsapka alá.

Poole közismert szakember a paddockban, korábban rendszeresen mutatkozott Christian Hornerrel a paddockban. A Red Bull munkafolyamatainak ismerete különösen értékes lehet a Mercedes most, hogy egyelőre fordult a kocka a két csapat közötti erőviszonyban a 2014-2021 közötti időszakhoz képest.

A Mercedes vezetőségében idén már nagy változást jelentett az, hogy az eddigi főstratéga James Vowles távozott a csapattól és a Williams csapatfőnöke lett.

Vowles már tavaly átadta a Mercedes fiatal mérnökeinek az F1-es versenystratégiákkal kapcsolatos döntéseket, és inkább a Mercedes hosszabb távú terveivel kapcsolatos stratégiák kidolgozására koncentrált, egyelőre azonban ebben a pozícióban sem neveztek ki utódot a helyére.

Egy jelentkező azonban már lehet erre az állásra: az egykori F1-es és Formula E-pilóta Jerome D’Ambrosio, aki az elmúlt két évben Sussie Wolff-fal szorosan együttműködve a Venturi Racing Formula E csapatának csapatfőnöke volt.

D’Ambrosio a helyszínen követte végig a bahreini tesztet, és most is ott van a csapattal Szahírban, Toto Wolff pedig elismerte, hogy a jövőben a belga expilóta is csatlakozhat a Mercedes menedzsmentjéhez.