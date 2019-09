A Red Bullt totálosan lenyűgözte Albon, de Gasly is dicséretet kapott

A Red Bull a nyári szünet elejére időzítette Pierre Gasly és Alexander Albon cseréjét, a francia a szezon első felében nagyon elmaradt a várakozásoktól, és az osztrákok nem vártak végül a cserével a szezon végéig. Ám a Belga Nagydíj nem indult a legjobban a Red Bull számára, Max Verstappen már az első körben kiesett, Albon pedig csak a mezőny végéről indult motorcseréje miatt.

A thai azonban első futamán azonnal nagyot alkotott, végigmenetelt a mezőnyön, és végül a két Ferrari és a két Mercedes mögött az ötödik helyet szerezte meg. Ennél többet nem is várhattak tőle, és ezt nem győzte kihangsúlyozni Christian Horner csapatfőnök is. Horner kiemelte, hogy a fiatal versenyző érett teljesítménnyel maximalizálta a lehetőségeit.

"Azt hiszem, hogy Alex egész hétvégén nagyon meggyőző volt, a visszajelzésével és a tempójával is. A versenyen pedig nagyon éretten dolgozott. A futam elején kemény keveréken nem voltunk elég versenyképesek, mint később a puhábbakon, de fontos volt, hogy ő nem követett el hibát, semmi hülyeséget. Mondtuk, hogy az autó feléledhet a futam második felében, és ez meg is történt, ő pedig azonnal mozdult. És ismerjük Daniel Ricciardót, de Albon előzése ellene, vagy akár az utolsó körben Sergio Perez elleni, nagyon meggyőző volt. Nagyon jó start a mezőny végéről az ötödik helyre érni" - dicsérte Albont a Red Bull főnöke. "Nagyon bátorító indulás volt ez a részéről, és remélhetőleg egy másik sima hétvége vár rá így Monzában. Nagyon fontos munkát végzett a garázsban is, kétségtelenül kiváló startja volt."

Hornert vasárnap kérdezték Pierre Gaslyról is, a Toro Rossóba került francia a 13. helyről rajtolva a kilencedik helyen ért célba, és a Red Bull csapatvezetője szerint ez is jól mutatja, hogy Gasly jól reagált a cserére. "Pierre-rel is beszéltem a hétvége során, és úgy tűnt, hogy megfelelően kezelte a Toro Rossóba kerülését. Felismerte, hogy még nagyon sok lehetősége van, és ezt a megfelelő hozzáállással kezeli" - mondta a franciáról.

A Belga Nagydíjat Charles Leclerc nyerte Lewis Hamilton és Valtteri Bottas előtt, Sebastian Vettel a negyedik helyen ért célba, őket követte a leintésnél Albon. A világbajnokság most egy hét múlva folytatódik az Olasz Nagydíjjal, amely előtt Hamilton előnye nőtt az egyéni vb-tabellán Bottas előtt, aki viszont kihasználva Verstappen kiesését, és kicsit ellépett a hollandtól. Albon az ötödik helyezéssel fellépett a tabella 10. pozíciójába.

Középpontban a legendás F1-es pálya, természetesen Max Verstappennel, aki számára a hollandok közelsége miatt ez egy hazai helyszínnek is tekinthető.