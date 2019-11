A Red Bullt meglepte a Honda, hogy milyen megbízható: irány a cím?

A Red Bull Racing és a Honda az első közös évében futamokat nyert, de több sikerük is lehetett volna. Igaz, még mindig van hátra három futam, ugyanakkor Mexikóban egy nagy ziccert hagytak ki Max Verstappen hibái miatt, hiába volt alatta egy rettentően gyors autó, ami összességében nem hozta azt a tempót az év folyamán, mint azt várták.

Még több F1 hír: A Red Bull szerint Albon már közel olyan gyors tud lenni, mint Verstappen

Valójában a többség egy gyengébb Honda-motorra számított, de a japánok kiváló munkát végeztek, és az egység nagyon megbízható. A kasztni körül voltak gondok, amit Dr. Helmut Marko is elismert a lapunknak adott nyilatkozatában az Amerikai Nagydíj előtt, mely után be fogják jelenteni a párosukat, beleértve a Toro Rosso duóját is.

„Tanultunk a hibáinkból és ezzel az optimizmussal közelítjük meg a következő évet, abban a hitben, hogy harcban lehetünk a bajnokságért. Az egyik hiba az volt, hogy megcsúsztunk az autóval. Az első versenyeken nem voltunk ott, ahol lenni akartunk, A cél az, hogy jövőre az első versenytől kezdődően versenyképesek legyünk.”

„Nem vagyunk olyan messze. A Magyar Nagydíjon már nagyon közel voltunk. Nagyon gyorsak voltunk Monzában is, de volt egy balesetünk. Szingapúrban is valójában meglett volna a tempó, ahol gyengébbek voltunk a vártnál. Nem találtuk az optimális beállítást. A tiszta sebesség szempontjából a helyes irányba haladunk, de a nyári szünet után egy kis lendületet vesztettünk.”

„A Honda pedig megtette, amit ígért. Valójában még többet is. A megbízhatóság szempontjából egyáltalán nem volt probléma, és egyetlen egy valódi motorhibánk sem volt. Több mint elégedettek vagyunk az együttműködéssel, és az amit a szélcsatornában látunk a következő évre, magabiztossá tesz bennünket.”