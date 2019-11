A Red Bullnál tudták, hogy ezt a versenyt Verstappen nem adja ki a kezéből

A mai Brazil Nagydíj egyik kulcsmozzanata az volt, amikor a Bottas motorhibája után elrendelt biztonsági autós fázis alatt Verstappennek feltették a lágy keverékeket, amivel meg tudta előzni az élen álló Lewis Hamiltont, és elsőként haladt át a célvonalon, volt csapattársa, a már a Toro Rossót erősítő Pierre Gasly előtt.

Később Hamilton összeütközött Alex Albonnal, ami a Red Bull újoncának az első dobogós helyezésébe kerülhetett. Amikor a Sky Sportsnak nyilatkozott a nagy finálé után, Christian Horner csapatfőnök elsősorban Max elszántságát méltatta, de Albon teljesítményét, és balszerencséjét sem hagyta szó nélkül:

„Fantasztikus verseny volt. Max nem akarta kiadni a kezéből, amiért megharcolt. Ővé volt az előny az új szett gumikon, és ezt kegyetlenül kihasználta az újraindítás után. Alexet pedig borzasztóan sajnálom. Mondtam neki, hogy eljön majd az ő ideje is, és hogy büszke lehet a teljesítményére, itt tapasztalt világbajnokok mellé tette be a kocsit. Nem most volt utoljára dobogós helyen.”

Hamilton utólag büntetést érő manőveréről Albonnal szemben, amiért utólag vállalta a felelősséget, Horner úgy gondolta, 2019 világbajnoka egy kicsit "tesze-tosza" volt.

„Becsapós az a kanyar, mert van az ideális ív, amelyen Alex ment, közben pedig Lewis egy eléggé határozatlan kísérletet indított a belső íven. Megtörtént az érintkezés, és Alexnek ki kellett várnia a sor végét. Mondom, eléggé tesze-tosza mozdulat volt tőle.”

Végül Horner Gaslyről is szólt pár szót, aki könnyek között szállt ki az autóból, miután a célegyenesben hajmeresztő küzdelemben tartóztatta fel Lewis Hamiltont a második helyért, 62 ezredes különbséggel megelőzve őt – bár ez a brit büntetése miatt nem számított annyit:

„A Toro Rossóban sokkal kisebb nyomás van rajta, az autót is könnyebb vezetni számára, és briliánsan teljesít, nagyszerű eredmény neki ez, és nagyon jót tesz az önbizalmának. A Toro Rossónak is hatalmas siker ez, nagyon jó látni, hogy ismét sikerült dobogóra állniuk.”