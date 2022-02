A Red Bullnál sokat tanultak Pereztől

Sohasem könnyű egy úgy nevezett sztárcsapat második számú pilótájaként az élet a Forma-1-ben, különösen akkor, ha az ember csapattársa regnáló világbajnokként fantasztikus teljesítményt nyújt. Sergio Perez számára sem volt egyszerű beilleszkednie a Red Bull Racingbe, de például a szezonzáró Abu Dhabi Nagydíjon nagyon fontos másodperceket rabolt el Lewis Hamiltontól fantasztikus védekezésével, ezzel megerősítve pozícióját az osztrák istállónál.

A Red Bull sportigazgatója szerint a csapat is nagyon sokat profitált a mexikói csatlakozásával, aki elsősorban rutinjával emelkedett ki a Milton Keynes-i alakulat korábbi második számú pilótái közül. Jonathan Wheatley szerint Perez érkezése teljesen más dinamikát teremtett a csapatnál, és ez is hozzájárult Verstappen világbajnoki címéhez.

„Korábban sok fiatal versenyzőt próbáltunk ki, szerintem többet is, mint amennyit a legtöbb nagy csapat szokott és ebből adódóan arról szereztünk tapasztalatokat, hogyan integrálhatók be ezek a versenyzők a Forma-1-be" - mondta Jonathan Wheatley a The Jack Threlfall Show podcastjében.

„Checóval ez teljesen másképp volt, őszintén szólva nagyon hasonlított a szituáció ahhoz, mint amikor Mark Webber érkezett hozzánk. Egy rendkívül tapasztalt srácot ismertünk meg a személyében, hatalmas F1-es tapasztalattal" - fogalmazott a sportigazgató, aki szerint ez hozta magával azt, hogy a csapat is tanulni tudott tőle.

„Ebben a folyamatban egymást erősítettük, mi is jobbá váltunk és ő is profitált belőle. Tudjuk jól, nagyon nehéz egy kisebb csapatból egy nagyobba átigazolni, nem könnyű az átmenet. Meg kell értened, hogyan használd a rendelkezésre álló eszközöket, embereket, mérnököket. Erre csak egy tapasztaltabb versenyző képes."

Wheatley abban bízik, hogy a 2022-es szabályváltozások előnyére válhatnak Pereznek, szerinte ugyanis a mexikói sokkal inkább magáévá tudja tenni majd az új konstrukciót. „Nagyon remélem, hogy a technikai változásoknak köszönhetően még inkább kijön majd, mire is képes valójában."

Arra pedig már nem kell sokat várnunk, hogy a Red Bull leleplezze idei autóját, az RB18-at, aminek bemutatójára szerdán kerül sor. Az persze egyelőre talány, hogy mennyit mutatnak meg a konstrukcióból, aminek főpróbája vélhetően a barcelonai előszezoni tesztek során lesz.

