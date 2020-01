A Red Bullnál egyáltalán nem bánták meg, hogy megváltak Sainz-tól

Carlos Sainz Jr. a Forma-1-es bemutatkozása óta az egyik leggyorsabb fiatal tehetségnek számít, sokáig volt a Red Bull kötelékében, egy ideje azonban már a saját útját járja. A Toro Rossónál Max Verstappen csapattársaként is bizonyította, hogy van benne potenciál, de a fentebb lépés lehetősége nem adatott meg számára.

Míg az ifjú holland sztár már egy szezon és néhány versenyt követően felléphetett az anyacsapathoz, Sainznak maradt a Toro Rossóval való versenyzés, ami egy idő után érezhetően nem esett jól neki. Többször is hangoztatta, hogy szeretne előrébb lépni a karrierjével, és nem szeretne a faenzai csapatnál ragadni.

A Forma–1-et az utóbbi évtizedben követők jól tudhatják, hogy a Toro Rosso pilótájának lenni nem életbiztosítás. Azok, akik nem hozzák az elvárt szintet, hamar kikerülhetnek a száguldó cirkusz körforgásából.

És bár lehet, hogy voltak meglepőnek tűnő esetek az utóbbi években a Red Bull és fiókcsapata háza táján, gondoljunk csak Brendon Hartley visszahozására, vagy Danyiil Kvjat többszöri megmenekülésére, Dr. Helmut Marko és a Red Bull nem mindig bántak kesztyűs kézzel a fiatal tehetségeikkel. Carlos Sainz esetében azonban nem lehetett a teljesítmény hiányáról beszélni.

A Verstappen oldalán eltöltött bemutatkozó szezonjukban lépést tudott tartani a hollanddal, és úgy tűnhetett, hogy előbb-utóbb neki is eljöhet a hőn áhított Red Bullos szerződés, de erre végül nem került sor. Sainz a 2017-es idény végét, valamint a teljes 2018-as szezont a Renault-nál teljesítette, kilépve Red Bullos kötelékéből, az előző évet pedig már a McLarennel versenyezte végig, remek teljesítményt nyújtva, a középmezőny legjobbjaként zárva.

Kiegyensúlyozott versenyhétvégéket futott, voltak remek eredményei, és úgy tűnik, hogy a McLarennél végre megtalálta azt a helyet, amelyet a Red Bullnál nem kaphatott meg. Adódik tehát a kérdés, hogy miért nem őt választotta a Red Bull Daniel Ricciardo eligazolását követően? Sainz még mindig fiatal, ugyanakkor már tapasztaltnak is számít, gyors, és már testközelből ismeri Verstappent is.

Végül azonban mindkét fél más utat választott. Sainznak nem jött el a Red Bullos lehetőség, és ő ennek fényében inkább az újjáépülő, újjászerveződő McLarent választotta új otthonának. Míg a Red Bull egyértelműen Verstappen csapata lett az utóbbi években, a McLaren húzóembereként tekint a spanyolra, aki remekül kijön a tavaly bemutatkozó Lando Norrisszal is.

Így utólag visszanézve talán nem is akkora probléma, hogy Sainz nem szerződött az energiaitalos márkához. A másik oldalon azonban felmerülhet a kérdés, látva Pierre Gasly tavalyi évének első felét, hogy mi lett volna, ha inkább Carlos Sainzot választja magának a Red Bull csapata?

Ezzel kapcsolatban Dr. Helmut Marko, a csapat tanácsadója formált véleményt a Motorsport.comnak. Amikor megkérdezték, hogy bánja-e Carlos Sainz elengedését, akkor ő egy határozott „nem”-el felelt. „Carlos Sainz egy bizonyos Max Verstappennel került szembe. Kettejük között dőlt el, hogy ki léphet feljebb. Ha megnézzük a tényeket, akkor Sainz nagyon gyors volt, máskülönben nem is egyengettük volna a pályafutását, de ő nem egy helyettesítő pilóta.

Támogattuk a karrierjét, és nem kellett, hogy elengedjük. Mi tettük lehetővé, hogy a Renault-hoz, majd pedig a McLarenhez menjen. Jó a kapcsolatunk, de akkoriban volt egy kis tétovázás, és voltak nézetkülönbségek is” – reflektált hosszabban a kérdésre Marko.

Ezek után azt is megkérdezték tőle, hogy mekkora szerepet játszott Carlos Sainz „politikailag erős” édesapja a történetben. Marko erre is egyértelmű válasszal szolgált. „Nem mondanám, hogy politikailag erős az édesapja, inkább ő az a fajta versenyzőapuka, aki nem objektíven szemléli a helyzetet. Ez teljesen érthető is. Mindig azt teszi, ami szerinte a legjobb a fiának, de ez egyáltalán nem egy egyedi eset, és nem is legrosszabb” – mondta a Red Bull tanácsadója.

Ezeket hallva talán világosabbá válik egy kicsit a helyzet mindenki számára, és tisztább képet kapunk arról, hogy miért nem valósult meg a Red Bull-Sainz házasság. Most már egyértelmű, hogy mindkét fél külön utakon jár: a Red Bull tegnap jelentette be Max Verstappen hosszú távú szerződéshosszabbítását, Carlos Sainzal pedig szintén jó néhány évre terveznek az erőre kapó McLaren háza táján. Innen nézve lehetséges, hogy már maga Sainz sem bánja, hogy végül így alakultak a dolgok.

Végül a tanácsadótól azt is megkérdezték, hogy valóban volt-e alapja Nico Hülkenberggel kapcsolatos híreknek.

„A kezdeményezés Hülkenbergtől jött, mi pedig nyáron még nem tudtuk, hogy Albonnal fogjuk-e folytatni. Szóval ekkor még nyitott volt a kérdés. De aztán Albon eredményei egyértelművé tették, hogy nem lesz helye Hülkenbergnek a cégünkön belül.”

„És bár nem mondanék olyat, hogy sosem szerződtetnénk külsős versenyzőt, de ahhoz, hogy ezt tegyük, a külsősnek sokkal jobbnak kell lennie a mi versenyzőnknél.” – zárta Marko.