A Red Bullnak fogalma sincs, mi történt az időmérőn: „Valami alapvető gond van”

Rég volt ennyire gyenge időmérője a bikásoknak, ha mindkét pilóta teljesítményét nézzük, hiszen nem elég, hogy Sergio Perez messze el volt maradva a legjobbaktól, de ezúttal Max Verstappen sem volt képes csodát tenni, így neki is csak a hetedik pozíció jutott.

És miközben az első hatos nagyon közel volt egymáshoz, addig a Red Bull hátránya már 7 tized volt Lando Norrisszal szemben, amire az istálló egyelőre nem is találja a magyarázatot. Azt pedig különösen furcsának vélték, hogy az új gumikkal nem tudtak igazán nagyot javulni.

„Egyszerűen nem értjük, mert használt szetten 1:19,6-ot futottunk, aztán két új szetten meg nem tudtunk jobbat 1:20-nál. Egyszerűen nincs meg az egyensúly, szóval valami alapvető gond van, aminek még nem értjük az okait. Nyilván ennek kell a végére járnunk, és meg kell értenünk, hogy a használt gumin miért tudtunk jobb időket futni” – nyilatkozta a Sky F1-nek Horner.

„A Q2 nem tűnt borzalmasnak. Persze ott is megvoltak a Max által emlegetett vezetési nehézségek, de aztán a Q3-ban valami teljesen elszállt. A többiek mind javulni tudtak új abroncsokon, mi viszont mérföldekre voltunk.”

A Red Bull már Zandvoortban is kísérletezett a beállításokkal és eltérő alkatrészekkel, mert meg akarták érteni, honnan erednek az RB20 egyensúlyi problémái. Hiába telt azonban el egy újabb hét, a válaszhoz nem jutottak közelebb.

„Múlt hétvégén régebbi specifikációval mentünk, hogy lássuk, azzal változik-e a helyzet, de a valóságban ugyanúgy megvoltak azok a vezethetőséggel kapcsolatos nehézségek, mint most. Rengeteg adatot gyűjtöttünk, de ezeket meg is kell vizsgálni, miközben gyorsan kéne megoldást találni. Látszik, hogy a McLaren jelentős előrelépést tett az utóbbi hetekben. Most pedig már a Ferrari és a Mercedes is előttünk van.”

„Valami láthatóan nem működik az autón, és ezt próbáljuk most kibogozni és megérteni, mert először erre van szükség a megoldáshoz. Mérnöki megoldás kell egy mérnöki problémára” – zárta Horner, aki valóban fájhat a feje a Red Bull egyre nagyobb mélyrepülése miatt.

Minden azért a Ferrarinál sem volt rendben, hiszen Charles Leclerc ingerülten rádiózott csapatával az időmérő után.