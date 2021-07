A Red Bullnak esze ágában sincs idő előtt elengednie az Aston Martinhoz az egyik legfontosabb mérnökét

Az Aston Martin nagybevásárlásba kezdett a mérnökpiacon, és amellett, hogy leigazolták az Alfa Romeo főtervezőjét, Luca Furbattót, sikerült megszerezniük a Red Bull aero részlegének mérnökét, Dan Fallowst is, aki az Aston Martinnál Andy Green helyét veszi át a technikai igazgatói székben.

Fallows mellett Andrew Alessi aerodinamikai mérnökkel is megegyezett az Aston Martin, így komoly munkaerőtől esne el a Red Bull abban az esetben, ha a szerződésük lejárta előtt is elengednék őket.

Fallows szerződése azonban csak 2023-ban jár le a Red Bullnál, és bár Otmar Szafnauer úgy fogalmazott, hogy még tárgyalni fog Hornerrel arról, hogy idő előtt kivásárolják Fallowst a szerződéséből, a Red Bull csapatfőnöke kijelentette, hogy erről szó sem lehet.

„A mi álláspontunk Dannel kapcsolatban elég világos” – mondta Horner arra a kérdésre, hogy elengedik-e hamarabb a rutinos mérnököt. „A 2021.es, és a jövő évi autón is dolgozik még.”

„Még nagyon hosszú idő van hátra a szerződéséből. Tavaly év végén írta alá csak a szerződését, és 2023 közepes még nem most fog eljönni. Addig a pontig természetesen gondoskodunk arról, hogy elfoglalt legyen.”

Még több F1 hír: Marko szerint ezen a területen jobb Verstappen Pereznél

A Red Bull tehát világosság tette, hogy nem engedi más csapatoknak azt, hogy egy kis extra pénzért idő előtt megvásárolhassák a fontos mérnökeik szolgáltatásait, de az Aston Martin részéről Szafnauer világossá tette, hogy még nem végeztek a csapat bővítésével:

„405 emberről indultunk, most nagyjából 550-en vagyunk. A terv az, hogy hamarosan 750-nél is többen legyünk. Ehhez további 200-250 ember felvételére lesz szükség. 150-en már csatlakoztak hozzánk, olyanok, akik hozzánk hasonló észjárással rendelkeznek, és akik máris segíteni tudták a csapat munkáját.”

„400 főről 800-ra nőni nagy ugrás, így a csapat egyéb területein is növekedésre van szükség: az IT- és a HR-részleg is nagyobbá válik majd.”