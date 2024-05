A Red Bull vezérigazgatója is reagált Newey távozására

A tervezőguru a Miami Nagydíj előtt vetett véget a jövőjéről szóló találgatásoknak és bejelentette, véget vet a Forma-1 címvédőjénél folytatott, trófeákkal teli utazásának, mely alatt 13 bajnoki címhez segítette hozzá őket.

Az, hogy mi lesz a 65 éves mérnök következő állomása, továbbra is rejtély, de miközben az Aston Martin kiszállni látszik a meccsből, a Ferrari tűnik a favoritnak arra, hogy leigazolják, ezzel pedig először dolgozhatna együtt a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonnal. A Sky Sports német nyelvű adásának nyilatkozó Mintzlaff Newey hatását éltette, kijelentve, „kár”, hogy új kihívás után keresve vetett véget a közel két évtizedes partnerségüknek:

„Nyilván kár érte, hogy húsz év után most itthagy minket. Nagy hatása volt a Forma-1-ben elért sikereinkre. Ennek ellenére elfogadjuk és tiszteletben tartjuk a döntését. Továbbra is kapcsolatban maradunk vele és nem is megy messzire, itt lesz még a versenyeken.”

„Együtt dolgozunk még a hiperautón is, szóval a Forma-1-től bizonyára búcsút int, de nem mondhatjuk, hogy rossz szájízű lenne ez a búcsú, inkább arról szól, hogy más projekteknél van szükség rá, aztán meglátjuk, mit hoz majd a jövő.”