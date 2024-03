A Red Bull vélhetően nemhogy gyorsabb, de még stratégiai előnyben is van a futamra?

Az RB20-as a háromszoros világbajnok kezei között továbbra is a mezőny legjobbjának tűnik, hiszen miközben a szabadedzéseken a versenyszimulációk terén emelkedett ki a mezőnyből, addig az időmérőn az egykörös tempó tekintetében is ő volt a legjobb.

És hiába volt viszonylag szoros a kvalifikáció Verstappen mögött, és Charles Leclerc Q2-es ideje hiába volt az időmérő legjobb ideje, kevesen hiszik azt, hogy bárki is legyőzheti a hollandot a mai versenyen.

Bár Carlos Sainz szerint a Red Bull-lal szembeni időmérős hátrányuk csökkent tavalyhoz képest, azért kihangsúlyozta: „Várjuk még ki a versenyt. Szerintem ott hirtelen magasabb fokozatba kapcsolnak, és olyan jó gumikopásuk van, mint senki másnak, a versenytempójuk pedig szintén elképesztő.”

„Ha megnézzük a tavalyi év utolsó nyolc hétvégéjét, akkor az időmérőkön mindig lőtávolban voltunk, és most is így érződött. De a futam? Majd kiderül.” És ha a Red Bull puszta tempófölénye nem lenne eléggé elrettentő az ellenfelek számára, akkor további rossz hír, hogy a bikások még stratégiai előnyben is vannak a futamra.

Ennek pedig az az oka, hogy az istálló a harmadik edzés elején a lágyak helyett a keményekkel körözött, megspórolva ezzel egy új szettet, amelyet így a futamon vethetnek be. A többieknek eközben nem maradt új lágy Pirellijük.

Bár a bahreini aszfaltcsík alapvetően eléggé gumigyilkos, így nem tűnik logikusnak, hogy a lágyakkal sokra mehetnek, de a dolgok mégis a Red Bull kezére játszhatnak, mivel a C4-es közepes keverék nem a legjobb versenygumi. „A közepes elég közel van a keményhez időben, de magasabb a kopása, vagyis nem igazán jelent előnyt” – mondta Mario Isola, a Pirelli F1-es főnöke.

A közepes tulajdonságai az élmenőket így inkább arra sarkallják majd, hogy a lágyakat használják, különösen a rajtnál és az első etapon, a Red Bullnál pedig ott van az új szett, ami egyértelmű előnyt biztosít majd nekik. Mindezek alapján tehát nem nehéz kitalálni, ki számít az idénynyitó egyértelmű favoritjának.

Az FIA elnöke szerint a Red Bull csapatfőnöke körül kialakult botrány árt az F1-nek.