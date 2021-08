A Red Bull után lehet, hogy a McLarennek is centiznie kell majd Norris balesete után

A McLaren brit pilótája, Lando Norris volt a belga időmérő legnagyobb vesztese, hiszen hiába futotta meg a leggyorsabb köröket a Q1-ben és a Q2-ben is, miután az FIA a megerősödő esőben is elindította a Q3-at – amelyről Masi később elismerte, hogy hiba volt – az Eau Rouge-ban összetörte az autóját, így esélye sem volt arra, hogy megszerezze a pole-pozíciót.

Norris autójában sebességváltót kellett cserélnie a McLarennek, valamit elővigyázatosságból a 3. motor helyett visszarakták a 2-at is. A McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl szerint azonban reménykedik abban, hogy az elővigyázatosságból egyelőre mellőzött erőforrást még használhatják majd a későbbiekben.

„Természetesen a motort alaposan átvizsgáltuk, miután kiszereltük az autóból” – mondta Seidl a vasárnapi sajtótájékoztatóján. „Egyelőre úgy tűnik, hogy rendben van a 3. motor, de még továbbra vizsgálatokra lesz szükség, így elővigyázatosságból váltottunk, de reményeink szerint a 3. motort még használhatjuk majd az előttünk álló versenyeken.”

Seidl azt is megerősítette, hogy a becsapódás „szerencsés” szöge miatt az utascella nem sérült meg, és azt a továbbiakban is használhatják majd, és a hibája ellenére továbbra is maximálisan támogatják a még mindig csak 21 éves fiatalt, aki szerinte jó hatással van a csapat mentalitására is.

„Amit Lando azóta mutatott, hogy megérkezett az F1-ben, teljesen egyértelmű, hogy mindene megvan ahhoz, hogy egy sztárpilóta váljon belőle a jövőben. Ez még csak a 3. szezonja az F1-ben, de lenyűgöző, hogy mit tud kihozni az autóból, és az is, ahogyan a pálya mellett a csapattal dolgozik, és érthetően elmondja, hogy mire van szüksége a csapattól ahhoz, hogy hozni tudja ezt a szintet.”

„A teljesítményének egy része visszavezethető a személyiségére is. Nagyon önkritikus saját magával szemben, és ő fogja elsőként felemelni a kezét, ha valamit rosszul csinált, ezt pedig nagyon kedvelem benne.”

„Azt szeretném, ha a csapatunk minden egyes tagja átvenné ezt a kultúrát, mert csak így tudunk jobbá válni, és előrébb lépni.”