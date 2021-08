„A Red Bull többet fog tenni a világbajnoki címért, mint a Mercedes”

A 2021-es szezonra úgy készült a Red Bull, hogy a Honda gyári támogatásának utolsó évében mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy legyőzzék a Mercedest, a padlólemezt megvágó szabályok miatt pedig az RB16B előnyösebb konstrukció lett, mint a W12.

Helmut Marko és Max Verstappen is többször kijelentette már, hogy milyen lesz a Red Bull hozzáállása az idei fejlesztési évhez: nem akarják megismételni a BMW 2008-as baklövését.

Az energiaitalos csapat egykori pilótája, Christian Klien is úgy gondolja, hogy a Red Bull lehet az idei szezon favoritja a különleges helyzetük miatt:

„Szinte egálban vannak, de a Red Bull többet fog tenni azért, hogy megnyerje ezt a világbajnoki címet, mint a Mercedes” – mondta Klien a Speedweeknek a zolderi DTM hétvégén, ahol egy McLarennel mutatkozott be az újraformált sorozatban.

„A Red Bull évekig a Mercedes mögött volt, nem teheted meg, és nem is akarhatod, hogy elvesszen ez a lehetőség.”

Max Verstappen az elmúlt két versenyen csak kettő pontot szerzett, miután kétszer is komoly incidensbe keveredett a Mercedesekkel, az osztrák pilóta szerint azonban ettől még nem fogja elveszíteni a fejét.

Még több F1 hír: Ezért nem lett világbajnok Barrichello 2009-ben Clear szerint

„Bizonyos módon ő az „egyszerűbb” pilóta, egy igazi versenyző, aki tele van önbizalommal, ami sokat fog segíteni neki abban, hogy átlendüljön a viszontagságain, és csak a jövőre koncentráljon. A nyári szünetről csak még motiváltabban fog visszatérni, és egy dolog biztos: a csata ugyanolyan szoros és agresszív lesz.”

A silverstone-i, hamar ikonikussá vált Hamilton-Verstappen ütközést követően Klien szerint nem is a pilóták fújták fel az esetet.

„Nem szabad elfelejteni a legfontosabb dolgot, a versenyzést, amire esélyük se volt. Nagyon idegesítő lehetett számukra, hogy még Magyarországon is Silverstone-ról kérdezték őket, miközben csak versenyezni akarnak” – majd Klien azt is hozzátette, hogy a sajtó is felelős az eset felfújásáért, mert Toto Wolff, Helmut Marko, és Christian Horner minden kijelentését közvetítették. „Egy ponton azonban nekik is le kell állniuk (a verbális hadviseléssel), ebből a szempontból pedig jó, hogy itt van a nyári szünet.”

Klien azt is hozzátette, hogy a Verstappen-Hamilton csata is biztosan bevonul majd a legkiélezettebb csaták közé a történelemkönyvbe, Prost és Senna mellé. „Silverstone még biztosan velünk marad. 10 év múlva ugyanúgy fogunk beszélni Maxról és Lewis, mint Sennáról és Prostról.”