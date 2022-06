A Red Bull-területnek számító Baku és Kanada tovább nehezíti a kevésbé jól alkalmazkodó Ferrari dolgát

A Forma-1 komoly logisztikai kihívás előtt áll a közelgő bakui és kanadai kettős futam miatt. Lehetséges, hogy a Red Bull Racing mindkét pályán előnyben lez: nemcsak az RB18-as nagy végsebessége miatt, hanem a csapat alkalmazkodóképessége és stratégiai döntései miatt is.

Az AS.com szerint az osztrákistálló lehet az esélyesebb a következő két futamon, a bakui és a kanadai pályák ugyanis „Red Bull-területnek" számítanának. „Az RB18 az egyenesekben kiemelkedik a Ferrarihoz képest. Baku és Montreal kedvező pályák lesznek Verstappen és Perez számára" - írja a spanyol oldal.

A Ferrari két egyértelmű lehetőséget szalasztott el, mindkettőt a pole-ból, Barcelonában és Monacóban. Azerbajdzsán és Kanada két olyan pálya, ahol a hosszú egyenesek miatt elengedhetetlen a végsebesség, sőt Bakuban van a leghosszabb egyenes a Forma-1-es naptárban. Ez a a Red Bull Racingnek, hiszen a csapat egyértelmű előnyben van az egyenesekben a Ferrarival szemben.

Ráadásul várhatóan a tavalyi évhez hasonlóan idén is többször lehet piros zászló és biztonsági autó is előkerülhet. Az AS szerint ezen a területen is nagy előnyben van a Red Bull:

„Ha a Red Bull mérnökei valamit bizonyítottak Monacóban, akkor az az, hogy sokkal gyorsabban alkalmazkodnak a változásokhoz és jobb döntéseket hoznak a kritikus pillanatokban, mint a Ferrari stratégái" - áll a konklúzióban.