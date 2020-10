A Red Bull távozhat is a Forma-1-ből, ha nem teljesül az akaratuk – sajtóhír

Pár héttel ezelőtt érkezett a sokkoló bejelentés, miszerint a Honda 2021 végén távozni fog a Forma-1-ből, ennek következtében pedig a Red Bull Racing és az AlphaTauri csapatának új motorbeszállító után kell néznie. A Mercedes már ki is zárta, hogy motort biztosítanának az energiaitalos istállóknak.

A Red Bull előtt viszont még ott lehet lehetőségként a Renault-hoz való visszatérés és a saját motor fejlesztése is. Azonban a német médiából egy érdekes hír érkezett nemrégiben.

Az Auto Motor und Sport szerint ugyanis a Red Bull még azzal is fenyegetőzhet, hogy mindkét csapatával kivonul a sportból, ha nem tiltják be a motorfejlesztéseket 2022-től. Az AMuS hozzátette, hogy a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko azt nyilatkozta, hogy továbbra is a Honda erőforrásait akarják használni.

„Vagy befagyasztják a motorfejlesztéseket 2022-től, vagy a Red Bull mindkét csapatával el fogja hagyni a Forma-1-et” – véli a német szakoldal.

Az AMuS beszámolója szerint a Mercedes és a Renault nyitott lenne a motorfejlesztések befagyasztására, utóbbi gyártó abban az esetben, ha előtte kiegyenlítik az erőforrások teljesítményét.

A Ferrari azonban nyilvánvalóan a befagyasztás ellen van, hiszen szeretnének újra felzárkózni az élmezőnybe a motorjukkal, ugyanis jelenleg mind a három motorbeszállító mögött tetemes a hátrányuk.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A várakozások szerint a vörös istálló még a vétójogával is élhet, hogy megakadályozza ezt a fejleményt, ennek pedig az lehet a következménye, hogy a Red Bull és az AlphaTauri a kivonulás mellett dönt.

Október korábbi részében a Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto azt nyilatkozta, hogy ők nyitottak lennének arra, hogy motort biztosítsanak a Red Bull két csapatának számára.

