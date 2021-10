A Red Bull tárgyal a Mercedesszel, hogy már korábban munkába álljon az átcsábított alkalmazott – német sajtó

Áprilisban jelentette be a Red Bull Racing, hogy az újonnan induló Red Bull Powertrains csapatához fog csatlakozni a Mercedes HPP korábbi kulcsembere, Ben Hodgkinson, aki a technikai igazgatói szerepkört fogja betölteni az osztrák istálló motorprojektjében.

Azonban a Mercedes meg akarja akadályozni azt, hogy minél hamarabb munkába álljon új állomáshelyén a brit szakember – az olasz Corriere dello Sport szerint az általános bevett 6 hónap helyett különösen hosszú felmondási szabadságra küldené Hodgkinsont, aki csak 2023-ban állhatna munkába az RBP-nél.

Most a német F1-Insider.com is erről számolt be, hozzátéve azt, hogy a Red Bull tárgyal a Mercedesszel, a cél pedig egyértelmű: szeretnék, ha már hamarabb igénybe vehetnék Hodgkinson szolgáltatásait.

Az F1-Insider ezen kívül arról is írt, hogy egyáltalán nem lehet kizárni azt a lehetőséget, hogy 2026-tól a Volkswagen-csoport, azon belül pedig az Audi együttműködhet a Red Bull-lal.

