A Red Bull szimulátora "megmutatja majd" Ricciardónak, hogy kiöregedett-e

Daniel Ricciardo 2023-ban ismét a Red Bull kötelékeiben lesz, de csak a szimulátorban és promóciós eseményeken. Az ausztrál pilóta 2014 és 2018 között már részt vett itt, viszonylagos sikerekkel szerepelt náluk és Sebastian Vettellel, Danyiil Kvjattal, valamint Max Verstappennel osztotta meg a bokszot.

Ricciardo 2023-ban harmadik versenyző lesz a csapatnál, mely hivatalosan Liam Lawsont tette meg tartalék- és tesztpilótának. A cél az, hogy újratöltse akkumulátorait a McLarennél eltöltött évek után, hogy 2024-ben visszatérhessen a Forma-1-be.

Addig is a Red Bull szimulátora választ adhat pár kérdésére, mondta el a Beyond the Grid podcastban: „Várom már, hogy beugorjak a Red Bull szimulátorába és lássam, mit tudok, ennyivel tartozom magamnak. Persze, négy év alatt sokat változott az autó, de azért nagyon jól ismerem és sok sikert értem el vele.”

„Kíváncsi leszek, hirtelen fellángol-e újra a régi szerelem. Ha a szimulátorban jó időket tudok menni, jó eséllyel tudom ugyanezt a pályán is hozni, de ha a szimulátorban is fél másodperccel lassabb leszek, az azt jelenti, hogy nagyon kiöregedtem.”

Ha lesz esélye tesztelni a Red Bull RB16B-t, amivel Verstappen tavaly világbajnok lesz, Ricciardo nem fogja hagyni elúszni: „Érdekes lesz, nem csak azért, mert kipróbálhatok egy ilyen autót, hanem mert kicsit edzésben maradhatok, főleg a G-erők miatt. Nem nagyon szeretem a teszteket, de minden lehetőséget ki fogok értékelni.”