A Red Bull szerint Verstappen egy „hős”, és érkezhetnek a japán versenyzők

A Red Bull és a Toro Rosso nagyon hatékonyan tud működni a Hondával, köszönhetően annak, hogy a tulajdonos ugyanaz, és szoros a kapcsolat az osztrák, valamint az olasz színekben versenyző csapatok között. Horner nagyon örül ennek, és ez természetesen a Honda számára is még inkább megkönnyíti a munkát. Ezek után az sem jelentett különösebb gondot, hogy Alexander Albon ( Alex Albon ) és Pierre Gasly helyet cseréljenek egymással.

„Nagyon könnyű volt. Mindkét csapat ugyanazon tulajdonban van és mindkét pilótának a Red Bullnál van szerződése. Az emberek sokat foglalkoznak ezzel, de a valóság az, hogy mind a négy pilótafülke ugyanabban a tulajdonban van. Más sportokban is van A-csapatod és egy B-csapatod. Nem szokatlan, ha egy játékos nem teljesít, akkor lesznek néhányan a B-csapatól és talán visszatérnek az A-csapathoz. Ez ugyanaz a filozófia, mint amit a Red Bullnál és a Toro Rossónál képviselünk.” - mondta Horner az Olasz Nagydíj előtti összegzésében.

Noha a cél a Ferrari legyőzése, Horner ragaszkodik ahhoz, hogy ha erről beszélünk, akkor a teljes képet kell nézni, nem kizárólag az eredményeket, különösen azok után, hogy Gasly gyenge teljesítménye miatt sok pontot veszítettek a Magyar Nagydíjig.

„Tavaly négy versenyt nyertünk, míg idén két győzelemnél járunk, de hármat is szerezhettünk volna. A következő kilenc verseny számunkra mind nagy esemény lesz. Jó lehetőségként kell tekinteni erre, az olyan pályákra, mint Szingapúr, Mexikó és Austin. Japán egy igazi álom lenne, ha ott nyerni tudnánk. Hova is megyünk még? Brazília, és ott van még Abu Dhabi is. A legtöbbjük lehetőséget jelent majd számunkra.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB12 TAG Heuer Fotó készítője: Steven Tee / LAT Images

„Úgy gondolom, hogy idén Japánban óriási lesz a hétvége. A jegyek értékesítése jelentősen növekszik. Japán megragadja a Honda sikerét és Max hőssé válik, nemcsak itt Európában, hanem Japánban is. Nem vagyok nagy rajongója a sushinak, de azt mondtam, ha versenyt nyerünk, akkor enni fogok belőle. Szóval ezt valamikor meg kell tennem. Két győzelemnél tartunk, ami nagyon sok sushit jelenthet. Még nem végeztem ezzel, mert Japánra tartogatom.”

Egyelőre a Red Bull és a Honda sem kötelezte el magát 2020 után, de minden valószínűség szerint az osztrák és a japán márka is marad a Forma-1-ben: „Senki sem kötelezte el magát 2020-on túl, szóval ugyanolyan helyzetben vannak, mint minden csapat és gyártó. Természetesen a Honda nagyszerű munkát végez és minden bizonnyal az a szándékuk, hogy ez a kapcsolat a jövőben is fennmaradjon. Nagyon nagy reményeket táplálunk eziránt, és azt hiszem, ez mindkét fél számára előnyökkel járna.”

„Ki tudja, láthatunk még japán versenyzőket a Red Bullban, ha elég jók. Vannak ígéretes tehetségek, akik képesek lehetnek megérkezni. Yuki Tsunoda érdekes tehetségnek tűnik, aki Spában az F3-ban a legjobb három közé kvalifikálta magát. Vannak még más ígéretes fiatal versenyzők is.”

Az ilyen hosszú távú tervek előtt azonban sürgetőbb kérdésekre kell összpontosítania a Red Bullnak és a Hondának, mivel egy nagyon erős hajrát akarnak futni: „Számunkra fontos, hogy a szezonban abszolúte felfelé haladjunk, mivel a szabályok stabilak maradnak a következő évre. Tehát bármit is tanulunk ebben az évben, azt a következőben is felhasználhatjuk. Szeretném, ha folytatnánk ezt az építkezést. Ha van egy szó, amit a szezon vége kapcsán használnék, akkor az a lendület.”

