A Red Bull szerint Verstappen büntetésével a versenyzés drasztikusan megváltozott volna

Az utóbbi időkben ismét nagyon sok támadást kapott az FIA a büntetések kiszabása miatt. A versenyzők és a csapatfőnökök is értetlenül álltak a helyzet miatt, miközben a szövetség egyre kellemetlenebb szituációkba keveredett. Emellett természetesen a rajongók is dühösek voltak, mert igazi versenyzést akartak látni.

Az FIA új versenyigazgatója azonban egyre többet és többet enged meg a futamok ideje alatt. Az elmúlt hetekben szinte csak dicséreteket kapott emiatt a versenybírói stáb, mivel a versenyzők sokkal szabadabb módon versenyezhetnek egymással. A csapatfőnökök és az FIA közös aszfaltnál értettek egyet abban, hogy engedniük kell a pilótákat.

A Red Bull főnöke ennek kapcsán elmondta, ha azon a bizonyos Osztrák Nagydíjon Max Verstappen büntetést kap Charles Leclerc ellen, és elveszik a győzelmét, az igencsak megváltoztatta volna a Forma-1-et, magát a versenyzést. Végül az FIA legálisnak minősítette a Red Bull-Honda manőverét a Ferrari ellen.

„Természetesen soha nem tudhatod, hogy a versenybírák milyen úton haladnak, de számomra ez most igen világos volt. Más esetben pedig a versenyzőknek, akik mind a gokartban nevelkedtek, el kellett volna távolodniuk a versenyzés minden elvétől.” - fogalmazott Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke a lapunk kérdésére.

„Az én szempontból magában a manőverben egy pillanatra sem szabadott volna kételkedni, miután Max már valamivel előrébb volt a kanyar csúcspontján, és a belsőkamerás felvételből látható is, hogy már övé volt a kanyar. Csupán annyi történt, hogy nyitva hagytak egy ajtót, amin Max belépett.”

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing celebrates on the podium with Charles Leclerc, Ferrari

Fotó készítője: Zak Mauger / LAT Images