A Red Bull szerint őrülten szoros lehet jövőre a harc az F1-es címért

A Red Bull Racing és a Honda kapcsolata egyelőre felhőtlen, ami remekül működik. A japánok motorja nagyon megbízható lett, és most már kellően erős ahhoz, hogy a futamokon felvegyék a harcot a Mercedes aggregátjaival, ami korábban elérhetetlennek tűnt. Az időmérőkön még mindig ott a hátrány, leszámítva pár pályát.

Legutóbb Amerikában a Red Bull is megszerezhette volna a pole-t, de a győzelemre már nem volt reális esélyük. Max Verstappen kiválóan ment, és ha még van pár kör a futamból, akkor valószínűleg megelőzi a hatszoros világbajnok Lewis Hamiltont, és második lesz. Ez a harmadik hely azonban ismét jelzés volt arra vonatkozólag, hogy a Red Bull-Honda jó lehet 2020-ban.

„Az idei mindig is egy átmeneti év volt számunkra az új motorprogramunkkal, és köszönettel tartozunk a Hondának az előrelépésékért, amiket ebben a szezonban abszolváltak. Azt hiszem, jó eredményeket értünk el az év során, és volt néhány győzelmünk is, valamint sikerült pár rajtelsőséget is szereznünk, bár csak egyszer indulhattunk ténylegesen onnan, miközben voltak esélyeink más győzelmekre is.” - mondta Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke.

„Monacóban is nagyon versenyképesek voltunk, akárcsak Magyarországon, így abban a helyzetben lehettünk volna, hogy megnyerjük a futamot. Ezzel együtt itt Austinban is versenyképesek voltunk, szóval jó úton haladunk előre. Fontos, hogy ezt a lendületet folytassuk a téli időszakban, és azt átmentsük a következő év elejére.”

„A Mercedes már egy ideje uralkodik a Forma-1-ben, akárcsak Lewis. Gratulálok neki az eredményhez, a hatodik világbajnoki címéhez, ami egy fantasztikus szám. Ez egyúttal egy mérce is, valamint motiváció arra vonatkozólag, hogy legyőzzük őket, mert voltak idők, amikor a Red Bull Racing négy egymást követő szezonban is bajnok volt.”

„A szabályok jövőre javarészt változatlanok maradnak, ami lehetőséget adhat számunkra ahhoz, hogy közelebb legyünk a csatához. Ez egy rendkívül szoros év lehet, az eddigi legszorosabb a három top-autóval, még mielőtt minden megváltozna 2021-re.”