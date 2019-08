A Red Bull szerint nélkülük Vettel és Verstappen sem lehetne ilyen helyzetben

Sokan kritizálják a Red Bull junior-programját és Dr. Helmut Marko döntéseit, de még mindig messze ők teszik a legtöbbet a fiatalokért a Forma-1-ben. Emiatt is jött létre a Toro Rosso, ahonnan már több versenyzőnek is sikerült ülést szereznie a Red Bullnál. Az osztrákok azok, akik igazán építenek a fiatalokra, még ha nem is mindig úgy sül el a dolog, ahogyan azt szerettél volna.

„A mostani versenyzők sokkal felkészültebben érkeznek meg az F1-be. A mai pilóták felkészülése eltér attól, mint amit korábban láthattunk, kezdve a szimulátoros lehetőségekkel. Láthattuk, hogy például Max milyen gyorsan került be az F1-be, pedig mindenki azt mondta, hogy ez túl korai. Bla, bla bla, bla... Végül megcsinálta, és ez most már egy nagyon is ilyen világ, amiben élünk.”

„A versenyzők egyszerűen felkészültebben érkeznek meg, és ez valójában attól függ, hogy az adott csapat mennyire hajlandó befektetni az ifjúságba. Az évek során soha nem találhattuk volna meg Sebastian Vettelt, vagy Max Verstappent, akárcsak Ricciardót, ha nem így működünk. Ezzel együtt vitathatatlan, hogy Sainz sem jutott volna soha ilyen lehetőséghez, ha nem fektettünk volna az ifjúságba. Ugyanez igaz Albonra, Kvjatra és nyilvánvalóan Gaslyra is.”

Korábban azonban Albon és Kvjat kezét is elengedte a Red Bull, de most mégis ott vannak a programjukban, ráadásul a thai újonc a Red Bull-Hondának versenyezhet. Horner sokkal inkább úgy látja, ez is csak azt mutatja, hogy a pilótáknak van második esélyük. Ehhez azonban bizonyítaniuk is kell.

„A versenyzők tudják, hogy a junior-program mennyire versenyképes, és mit várnak tőlük. A legmagasabb szintről beszélünk.” - tette hozzá Horner, aki ragaszkodott hozzá, hogy Gaslynak még mindig van esélye, és a visszaléptetésével az volt a cél, hogy ne legyen akkora nyomás alatt, amit láthatóan nem bírt.

„Pierre tudja, hogy mire számítottak tőle a Red Bull Racingbe való belépésekor. Ez egy idősebb csapat, ahol más nyomást érte, és szerintem ez volt a legjobb döntés számára, valamint a csapat szempontjából is. A Toro Rossónál mutatott megfelelő hozzáállás és az idő majd eldönti a dolgot.”

