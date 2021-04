A Red Bull szerint még két verseny kell ahhoz, hogy erősorrendről lehessen beszélni

1-1 az állás a Mercedes és a Red Bull között a 2021-es Forma-1-es szezonban, mielőtt jövőhéten Portimaoba utazna a száguldó cirkusz. A Mercedesnél továbbra is úgy gondolják, hogy a Red Bull jelenleg előttük állhat az idei erősorrendben, Christian Horner szerint azonban nincs értelme még erről a témáról beszélni.

„A tempónk egyértelműen közel van a Mercedeséhez, és szerintem mindkét autónak megvannak a maga gyengeségei és erősségei” – értékelt az Emilia-Romagna Nagydíj után Horner. „Az interes etap elején mi, a végén ők voltak a gyorsabbak, és a kopási kép nagyon eltérő volt a két autó esetében.”

„Lewis természetesen ismét meglovagolta a szerencséjét, de ugyanolyan keveréken, üres térben vezetve nagyon erős volt a tempója. A Mercedes azonban Bahrein után ismét erősebb volt nálunk a hosszú etapok végén.”

„Mindig is azt mondtam, hogy kb. 4 versenyre van szükségünk ahhoz, hogy kialakuljon egy erősorrend, de már két versenyt követően is meg lehet mondani, hogy az autók és a pilóták teljesítménye is hihetetlenül szoros Max és Lewis esetében. Jelenleg csak minimális különbségekről beszélhetünk, például a jobb gumikezelésükről.”

Horner saját bevallása szerint is kissé önzően hangzik, de szerinte a Forma-1-nek óriási szüksége volt már arra, hogy valódi párharc alakuljon ki a világbajnoki címért „a sport két legjobb pilótája” között, de hozzátette azt is, hogy a Mercedes már ilyen kis idő alatt is óriásit lépett előre a 2021-es autójával.

„Nagyon remélem, hogy meg tudjuk őrizni a jelenlegi formánkat, láthattuk, hogy a Mercedes mekkorát lépett előre a nehézkesen induló bahreini tesztjük óta. Nagyon erősek, és ők sem tétlenkednek, szóval tökéletes hétvégékre van szükségünk.”

„Biztos vagyok benne, hogy lesznek majd olyan pályák, amelyek csak az egyik autó erősségeit fogják kiemelni, de még mindig csak két versenyünk volt ebben a maratoni szezonban, és mint mondtam, valószínűleg négy verseny kell ahhoz, hogy meg lehessen határozni a két csapat, és a két autó erősségeit és gyengeségeit.”

