A Red Bull elmondta, hogy gyaníthatóan mi okozta Verstappen vesztét

Max Verstappen futama jól indult, hiszen a rajtnál rögtön maga mögé tudta utasítani Lewis Hamiltont. „A rajt jó volt. Elkaptam Lewist, és próbáltam tartani a lépést Valtterivel” – nyilatkozta.

„Mindketten kiálltunk. Én megpróbáltam az elévágást. Utána azt hiszem, hogy sérült padlólemezzel versenyzett, én pedig köridőt veszítettem emiatt, mivel nem tudtam ezen a pályán elég közel kerülni hozzá.”

Miután Hamilton a virtuális biztonsági autós fázisnál átugrotta őket a bokszban, Verstappennek is sikerült túljutnia Bottason. A holland a 43. körben előzte meg a finnt, miután a Mercedes pilótája elhibázta a Rivazzát, miközben a sérült autójával küzdött.

Nyolc körrel később azonban a Gilles Villeneuve-ről elnevezett kombináció előtt a jobb hátsó gumija megadta magát, és végül a kavicságyban ért véget a Red Bull-pilóta futama. „A tempó jó volt, az autót is jónak éreztem, de aztán az egyenes szakaszon hirtelen elveszítettem az irányítást.”

„Felrobbant a gumi. Nem tudom pontosan, hogy mi történt, de amikor gyors megnéztem az autót, nem láttam rajta semmi egyéb sérülést vagy törést. Nagy kár érte, mivel eléggé élveztem. Próbáltam nyomni a gázt és velük maradni.”

Max Verstappen, Red Bull Racing after retiring from the race

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images