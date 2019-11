A Red Bull szerint Gasly nagyszerű formát mutat a Toro Rossóban

Pierre Gaslyt 2019-re léptették elő a Red Bullba, hogy pótolja a Renault-ba távozó Daniel Ricciardót Max Verstappen mellett, de nehezen tudott beileszkedni az új környezetbe. A csapat végül a Belga Nagydíj előtt visszaküldte a Toro Rossóba, és az újonc Alex Albont hívták fel a helyére. Most eldőlt, hogy 2020-ban is itt marad, mivel Albon kapta meg az anyacsapat ülését a következő idényre. Ennek ellenére Hornert lenyűgözte Gasly válaszreakciója arra, hogy lefokozták, azaz, hogy a visszatérése óta lezajlott hét versenyen négyszer is pontot tudott szerezni:

„Nagyon nehéz volt neki már a kezdet is, hisz a teszteken kétszer is összetörte az autót, ez pedig határozottan érintette az önbizalmát szerintem. És persze amúgy se könnyű Max Verstappen csapattársaként, ha az embernek hozzá kell magát mérnie. Pierre szezonjának első fele nagyon nehéz volt, éreztük, hogy folyamatosan rakódik rá a nyomás, a közvélemény által, a média által, és szerintünk jó döntés volt ebből kivenni, és egy kevésbé szem előtt lévő környezetbe rakni őt a Toro Rossóban. A váltás óta szerintem nagyszerűen vezet. Látszik rajta, ahogy jön vissza az önbizalma, volt pár nagyon erős futama, és folyamatosan javul a tempója. Boldogabbnak is tűnik ott, amit jó látni.”

Gasly elmondta, hogy a Red Bull 2020-as határozata nem érte meglepetésként, hiszen „tudta, hogy ez lesz.” Azt azért hozzátette, hogy idén megtanulta, mennyire csapatsport a Forma-1, és dicsérte a Toro Rossót, amiért „mindent megadtak, ami az egyenletes teljesítményéhez kellett minden hétvégén, amitől számára is élvezhetőbb volt a dolog.” Lapunk kérdésére, hogy mennyire lepte meg az, hogy a váltás után szinte azonnal jó formába lendült, Gasly így válaszolt:

„Pályafutásom minden évében ilyen gyors voltam, szóval tudtam, hogy valami nem stimmelt ebben a hat hónapban. Amikor megkaptam a visszaléptetésemről a hírt, egyből biztos voltam benne, hogy újra versenyképes leszek, és őszintén szólva, nem voltam meglepve. Persze, az ember igyekszik egyenletes teljesítményt nyújtani, és emiatt nehéz egy új, teljesen ismeretlen autóba ülni, idő kell, amíg az ember beleszokik. De szerintem már mióta együlésesekben versenyzek, mindig is gyors voltam, szóval nem lepett meg, hogy a Toro Rossóba ülve ismét jól tudtam teljesíteni.”