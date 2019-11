A Red Bull szerint félrefordítás volt Verstappen csalásos nyilatkozata

Miközben Lewis Hamilton és a Mercedes Amerikában az aszfalton gyártotta a szalagcímeket az újabb trófeák begyűjtésével, addig Max Verstappennek ezt a sajtónak nyilatkozva sikerült, amikor annak tulajdonította be a Ferrari lassú tempóját, hogy „most nem csaltak”, utalva ezzel arra, hogy állítaniuk kellett a motorjukon, miután az FIA közzétette erre vonatkozó frissített direktíváit.

A holland megnyilvánulását érő kritikák hulláma Braziliáig is elért, ahol Sebastian Vettel a nyilatkozatot „nem túl profinak”, illetve „éretlennek” minősítette. A Sky News Christian Hornert, a Red Bull csapatfőnökét is megkérdezte a kommentárról, aki szerint a nyilatkozat némi manipuláción ment keresztül a médiában:

„Szerintem Max nyilatkozata egy kicsit át lett... talán... szóval, mire hollandról németre, illetve németről angolra fordítanak egy szöveget, néha ezekkel a szövegekkel játszanak egy kicsit az emberek.”

Visszatérve a motorok kérdésére, amikkel kapcsolatban az FIA már tegnap több pluszinformációt bekért a csapatoktól, Horner arra is utalt, hogy további, a két héttel ezelőttihez hasonló "megszorítások" érkezhetnek a hétvégén:

„Egy ilyen komoly, és bonyolult üzletágban a csapatok folyamatosan megkérdőjelezik a technikai delegáltak szavait. Folyamatosan azon megy a vita, hogy hányféleképpen lehet értelmezni a szabályokat, és ez alapján mi a szabályos, és mi nem. Ez a vázakkal kapcsolatban, és a motorokkal kapcsolatban is így van.”

„Ennek köszönhetően jött némi tisztázás Austinban a hétvégén, tegnap is láthattunk ezekből párat, és talán még ezen felül is fog érkezni valami a napokban. Ez is csak azt mutatja, hogy a bonyolult erőforrásokat az FIA nagyon részletes vizsgálatok alapján próbálja szabályozni.”