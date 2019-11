A Red Bull szerint Albon már közel olyan gyors tud lenni, mint Verstappen

A Red Bull Racing továbbra sem jelentette be a jövő évi párosát, ami a Toro Rosso duójára is igaz, noha Max Verstappen, Alexander Albon, Pierre Gasly és Daniil Kvjyat is rendelkezik érvényes szerződéssel a következő évre. A Forma-1-ben azonban ez nem jelent sokat, és a Red Bullnál már nem egyszer láthattunk hasonlót egy érdekes változtatásra.

Ez idén sem maradt ki, hiszen Gasly csak a Magyar Nagydíjig kapott lehetőséget, azt követően pedig az újonc Albon vette át a helyét, aki az autótörései ellenére egész jó tempót megy, és nagy favoritja az ülésnek 2020-ra. Dr. Helmut Marko, a Red Bull Motorsport tanácsadója is elégedett a pilótájával, amiről a lapunk kérdésére is beszélt.

„Max egy erős versenyző. Megengedheti magának, hogy egy erős pilóta legyen mellette. Albon Szuzuka óta megmutatta, hogy szinte olyan gyors tud lenni, mint Max.” - mondta nagyon elismerően Marko, aki korábban hibázott, mivel azt mondta, a Mexikói Nagydíj után bejelentik a négy versenyzőjüket.

„Hiba volt ezt mondom, mert az járt a fejemben, hogy Mexikó Amerika után van. Valójában pedig fordítva van. Időközben azonban megerősítettük, hogy mind a három versenyző marad a helyén. Max helyzete egyébként világos. Nem sietünk dönteni arról, hogy ki, melyik csapatnak fog vezetni.” - tette hozzá Marko.

Az osztrák ragaszkodik ahhoz, hogy nem fogja figyelmen kívül hagyni Kvjat és Gasly esetleges bevetését sem, akik azonban minden bizonnyal a Toro Rossónál maradnak. „Mindig is csak erről a három versenyzőről beszéltünk. Ezeknek a pilótáknak van szerződése a Red Bull Racinggel, azzal a kikötéssel, hogy mi döntünk arról, hogy hol vezethetnek.”