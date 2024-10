A Red Bull szerint a "mini-DRS" kiiktatása beleszólt a bajnokság alakulásába

A Red Bull úgy véli, hogy a hátsó szárnyak trükkjeivel kapcsolatos FIA-nyomozás hatással volt a Forma-1 élmezőnyében folyó küzdelemre. Az Amerikai Nagydíj előtt a szövetség minden csapat számára kiadott egy jegyzetet, amelyben közölte, hogy nem tetszik nekik, hogy a hátsó szárnyak meghajlása némely esetben segíti a szárnylapok közötti rés megnyitását az egyenesekben a sebesség növelése érdekében.

Ez az Azerbajdzsáni Nagydíjon csúcsosodott ki, amikor a McLaren"mini-DRS-ét" a rivális csapatok és az FIA is kritikával illette. Bár a hátsó szárny átment a statikus terheléses teszten, később kiderült, hogy a szövetség kifejezte meggyőződését, hogy az túlságosan feszegeti a rugalmasság határait, és a McLaren ezt követően beleegyezett abba, változtatnak az elemen.

A McLaren egyike volt azon csapatoknak, amelyeknek további kisebb változtatásokat kellett végrehajtaniuk a hátsó szárnyukon, hogy csökkentsék a múlt hétvégi Amerikai Nagydíjon a szárny hajlékonyságát, és ez egybeesett azzal, hogy a csapatnak a korábbi versenyeken tapasztaltaknál keményebb küzdelemben volt része.

Ez pedig a Red Bull számára, amely tagadta, hogy módosítania kellett volna az Austinban használt szárnyspecifikáción, azt bizonyítja, hogy a "mini-DRS" kiiktatása hatással lesz az élmezőny küzdelmére a jelenlegi szoros küzdelemben.

Arra a kérdésre, hogy szerinte az FIA hátsó szárnyakkal kapcsolatos lépése befolyásolhatta-e a helyzetet, Christian Horner csapatfőnök azt mondta: "Az apró részletek tényleg számítanak, különösen akkor, amikor az autók annyira közelednek egymáshoz, amennyire most. Minden a marginális előnyökről szól. Erről szól a Forma-1. Szóval igen, elkerülhetetlenül lesz ebből különbség. Hogy mennyire jelentős, az pályánként változni fog."

Christian Horner, csapatfőnök, Red Bull Racing Photo by: Andreas Beil

A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella, akinek csapata továbbra is vezeti a konstruktőri bajnokságot, szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a módosítások által kiváltott hatás érezhető különbséget fog jelenteni - különösen azért, mert szerinte elég sok alakulatnak kellett módosítania.

"Meglepődnék, ha csak néhány csapatnak kellett volna alkalmazkodnia a hátsó szárny esetében. A miénket Baku után igazítottuk ki, néhány beszélgetésünk nyomán az FIA-val, akik adtak néhány referenciát arra vonatkozóan, hogy mit szeretnének látni" - mondta.

"De ez egy igazán jelentéktelen elem az autó teljesítménye szempontjából. Nincs köze semmilyen teljesítményváltáshoz versenyről versenyre. A teljesítményünk egyik szempontja sem hozható összefüggésbe ezzel. És azt hiszem, ez nem csak a McLarenre, hanem bármelyik csapatra vonatkozik, tekintve, hogy még néhány csapatot arra kértek, hogy módosítsák a hátsó szárny viselkedését."

Andrea Stella, csapatfőnök, McLaren F1 Team Fotó: Sam Bloxham / Motorsport Images

Amikor a McLarennek eredetileg azt tanácsolták, hogy változtasson a "mini-DRS-en" , ők arra kérték az FIA-t, hogy terjessze ki a vizsgálatot más csapatokra is, mivel úgy érezték, hogy máshol is trükköznek a szárnylapok közötti réssel. Stella úgy véli, hogy az FIA legutóbbi jegyzete másokat is arra késztetett, hogy felülvizsgálják a konstrukcióikat, de nem hiszi, hogy ez hatással lesz a rangsorra.

"Bizonyára volt néhány más csapat, amelyik megnyitotta ezt a rést. Én azt várom el, hogy ezek a csapatok ugyanolyan felszólításoknak legyenek kitéve, mint mi voltunk. Mérnöki szempontból, még ha látom is, hogy egy kicsit megnyitották a rést, és úgy gondolom, hogy talán kérték is őket, hogy ezt szüntessék meg, akkor is nagyjából nulla hatást várok abból a szempontból, hogy változtat-e a teljesítményükön. Nem ez a fő egy F1-es autó teljesítményében, legalábbis nem olyan szinten, ami észrevehető, mérhető vagy számszerűsíthető lenne egyik versenyről a másikra."