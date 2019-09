A Red Bull szerint a Mercedes rejteget valamit

A Red Bull tanácsadóját, Helmut Markót pénteken Alexander Albonról és Max Verstappenről kérdezte az ORF. Az Orosz Nagydíj második szabadedzésén a holland pilóta futotta meg a leggyorsabb kört.

Mi történt Albonnal?

„Alex elég keményen ment át egy kerékvetőn, emiatt sajnos megsérült a padlólemez, ami olajszivárgást eredményezett.”

További híreink: Ez a hang figyelmezteti majd a gyalogosokat a Tesla Model 3 érkezésére

Ez problémát fog jelenteni szombatra?

„Nem, remélhetőleg mindent el tudunk intézni még ma. De ez megmutatja, hogy mennyire kritikus fontosságúak a kerékvetők – ha rossz szögből találod el, akkor sérülést okozhat.”

Szerinted változtatni kellene a pályán?

„Nem, csak biztosra kell mennünk, hogy nem találjuk el olyan szögből a kerékvetőt, ahogy Albon tette.”

Verstappen futotta meg a leggyorsabb kört a lágy gumin. Főleg a harmadik szektorban volt erős?

„Az utolsó szektorban sok a kanyar, szóval ott jól működik az autónk. Már túl vagyunk a szingapúri mélyponton.”

A Red Bull jobb most, mint az utóbbi években?

Még több F1 hír: Bottas majdnem eltalált egy madarat Szocsiban: videó

„Már a tavalyi futamon is nagyon gyorsak voltunk, de a mezőny végéből kellett indulnunk, mivel akkor is büntetést kaptunk a motor miatt. Most ez csak 5 pozíció lesz, a csomagunk pedig jó. De már Suzukára készülünk, ami a harmadik hazai versenyünk, jelenleg pedig ez a legfontosabb számunkra.”

A büntetés ellenére esélyes lehet Verstappen a dobogóra?

„Meglátjuk. Szerintem a Mercedes rejteget egyet s mást, de a tempónk nagyon jó, és a köridőnk is jó volt – már első próbálkozásra. Még mindig tud javulni a kasztnink, szóval úgy gondolom, az élmezőnyben lehetünk.”

Makaó híresen az egyik legveszélyesebb pálya, és ezt 2010-ben is bizonyította a helyszín a BMW Pacific series eseményén, ahol óriási erővel csapódtak neki a falnak a pilóták. A belsőkamerás nézetből különösen durva az eset.