A Red Bull stratégiai lehetőségeit javítaná a Honda újításaival

Miután a Forma-1 erőforrásait 2022 elején befagyasztották, a gyártók azok teljesítményén nem javíthatnak közvetlenül, a megbízhatóságukon viszont igen, ezzel pedig néha a teljesítmény emelkedése is jár.

A télen többször is felmerült, hogy egyes gyártók kétszámjegyű lóerőt találtak a műszaki finomítások révén, a Honda hétfői sajtótájékoztatóján pedig Kakuda Tecusi, a márka F1-es projektjének vezetője elárulta, hogy az ő hasonló újításaik esetében ilyesmi nem történt.

Azt azonban fenntartja, hogy a módosítások a Red Bull és az AlphaTauri egyes körökön belül használt motorüzemmódjainak váltását javíthatják, ami jobb köridőket eredményezhet: „A megbízhatóság javítása az erőforrás erején nem változtat.”

„A szabályzat alapján csak bizonyos típusú fejlesztéssel lehet a motor teljesítményét javítani. A megbízhatóság javítása, már ha ez javítható, inkább az erőforrások felhasználásának stratégiáját tudja javítani.”

Kakuda elmondta, hogy a Honda kielemezte a motorjuk 2022-es teljesítményét és arra jutottak, hogy erőkifejtés szemszögéből ők lettek a mérce a mezőnyben és ez sokat javított a Red Bull egyenesekben mutatott teljesítményén: „Úgy vélem, tavaly minden motorgyártó a teljesítményt helyezte előtérbe, így tettünk mi is a fejlesztésnél.”

„Mindent abba öltünk, hogy az E10-es üzemanyagra való áttéréssel elveszített teljesítményt visszaszerezzük, de ennek következtében a motor terhelése jelentősen megnőtt, ahogy a műszaki hibák kockázata is. Emiatt a 2022-es szezon folyamán rengeteg hiba került elő. Ezeket igyekeztünk idénre kijavítani.”

„Nem csak azokat a területeket kell javítanunk, ahol ezek felmerültek, arra is felkészítettük magunkat, hogy szélesebb stratégiai lehetőségeket biztosítsunk az egyes alkatrészek korlátainak felfedezésével és potenciáljának maximalizálásával. A megbízhatóság javítása mellett a motor működését is jobban megértettük, így a vezérlésén és az energiakezelésén is tudtunk csiszolni.”

„A villamosítási technológiákból is kikupáltuk magunkat, itt tavaly is elég komoly előnyünk volt, főleg az MGU-K kihasználásában. Ezen felül a beszállítókkal együttműködve az egyes alkatrészek gyártásának, minőségellenőrzésének folyamatát is tökéletesítettük. A HRC Sakura mindent beleadott a következő szezonra, teljességgel készen állunk a jövő heti tesztekre.”

A Honda F1-projektjét vezető szakember arról is beszélt, nem tartja veszteségnek, hogy a Red Bull 2026-tól nem velük, hanem a Forddal kívánja folytatni.