A Red Bull reagált a Porsche 50 százalékos részesedéséről szóló hírekre

A Twitteren Erik van Haren F1-es újságíró osztotta meg a Red Bull nyilatkozatát: „Ahogyan azt már korábban is jeleztük, a vállalatok továbbra is konstruktív tárgyalásokat folytatnak. Mindannyian várjuk, hogy az FIA kielégítően véglegesítse a 2026-os évre vonatkozó különböző sportszabályzatokat, pénzügyi és technikai szabályokat."

A 2026-tól érvényes szabályokról még nem született megállapodás. Van Haren szerint úgy tűnik, ez a megállapodás már közel van. A végső döntés augusztusban következhet, akkor pedig a Red Bull és a Porsche végre bejelentheti együttműködését.

Még több F1 hír: Schumacher és a Ferrari is elbúcsúzott Vetteltől – képek!

Az eredeti tervek szerint az Osztrák Nagydíj környékén hozták volna nyilvánosságra az együttműködésről szóló híreket, de mivel az új szabályok jóváhagyása elmaradt, úgy döntöttek, hogy a bejelentést egy későbbi időpontra tartogatják.

A két fél összefogása azért is kézenfekvő, mert a Red Bull már javában dolgozik saját motorprogramján, így a Porschéval összefogva tökéletesíthetik azt. A VW egyik másik márkája, az Audi is be akar szállni a Forma-1-ben, de az a projekt még nem tart ezen a szinten.

Ezért vonul vissza Sebastian Vettel az idei szezon végén!

Így fest egy kör a Hungaroringen az Assetto Corsában!