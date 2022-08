A Red Bull próbálta ki először az átalakított spái pályát egy F1-es autóval

A biztonság javításának érdekében körülbelül 80 millió euróból újították fel a belgiumi Spa-Francorchamps-pályát: több területet újraaszfaltoztak, a 2-es és a 4-es kanyar között pedig kibővítették a bukótereket.

Összesen öt kanyarban használnak új aszfaltot, négy kanyarban a kavicságyon módosítottak, amik most már közelebb vannak a pálya oldalához. Ezeket a változtatásokat egyelőre csak egy csapat tesztelte, de ezúttal semmifajta trükközésről nincs szó.

A Red Bull Racing a közösségi médiában tette közzé a From Sim to Reality című videót, ahol először néhány játékkal és a szimulátorral készültek fel, majd a valós pályán is mentek néhány kört a Red Bull RB7-es kocsival az átalakított pályán.

A forgatásra még az év korábbi részében kerülhetett sor, mivel a háttérben ekkor még folytak az építési munkálatok. Mivel az F1 sportszabályzata alapján a csapatok bármikor tesztelhetnek történelmi kocsikkal, így a Red Bull is szabadon használhatta a 2011-es kocsiját.

Bár egy ilyen régi autóval való tesztelés nem járhat sok előnnyel az idei Belga Nagydíjra vonatkozóan, de biztosan nem ártott az istállónak, hogy megnézhették, milyen lett az újraaszfaltozás Spában.

