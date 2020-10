Perez és Hülkenberg is a Red Bull radarján - sajtóhír

Míg Max Verstappennek sikerült megszereznie a második helyet Oroszországban, addig Alex Albon még a dobogó közelébe sem jutott. A verseny nagyobb részét a mezőny második felében töltötte, és a végén mindössze az egyetlen pontot érő tizedik helyet sikerült elcsípnie.

Albonnak már nem ez volt idén az első elég gyenge teljesítménye, és hiába szerezte meg még Mugellóban élete első F1-es dobogóját, nem biztos, hogy ez megmentette a 2021-es ülését. Bár a Red Bull vezetői, Chrisitan Horner és Helmut Marko is többször megvédték már versenyzőjüket, most talán fordulatot vehet a helyzet.

Az olasz La Gazzetta dello Sport szerint ugyanis a bikásoknál most már kezd betelni a pohár. A lap azt állítja, hogy a csapat most már új csapattárs után kezdett nézni Verstappen mellé.

„Most először fordul elő, hogy a Red Bull a saját berkein kívülre megy halászni, hiszen ott most jelenleg nincsen megfelelő pilótájuk, aki megugorhatná az előléptetést. Pierre Gasly visszatérése nem opció. Dietrich Mateschitznek ambiciózus tervei vannak a B-csapattal, és Gasly ennek fontos alapkövét képezi” – írják az olaszok.

Állítólag az energiaitalos cég most két jól ismert nevet dobott be a kalapba, akikkel kapcsolatban már egyébként is régóta folynak a spekulációk. „Az egyik Sergio Perez, kinek távoznia kell a Racing Pointtól Sebastian Vettel miatt, a másik pedig Nico Hülkenberg, aki idén két futam erejéig beugrott versenyezni, pont a mexikói helyére.”

Nico Hulkenberg, Racing Point Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Jelenleg Perez a favorit, hiszen ő jelentős szponzorokat is hozna a csapathoz, és ezzel hozzájárulna annak gazdasági oldalához is. Végre megkapja a lehetőséget, hogy rendszeresen a dobogókért küzdjön, erre ugyanis az Alfa Romeónál vagy a Haasnál nem lenne esélye.”

Bár a Red Bull nyilvánosan továbbra is kiáll Albon mellett, és azt mondják, hogy nem akarják őt leváltani, a múlt alapján ez nem feltétlenül jelenti azt náluk, hogy ezzel biztonságban lenne a kérdéses pilóta.

Ez persze még nem jelenti azt, hogy Perez átigazolása meg is fog valósulni, Hülkenberg jövő évi lehetőségei pedig eléggé korlátozottak. A Haas ugyan még nem döntött két versenyzőjéről, ezért ott lehet esélye, az Alfánál viszont benne van a pakliban, hogy Räikkönen marad, mellé pedig az egyik Ferrari-juniort, nagy valószínűséggel Mick Schumachert ültetik majd.

