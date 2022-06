A Red Bull nem fog elbocsájtásokkal reagálni a költségsapka szorítására

Az utóbbi időben Christian Horner kampányolt a leghangosabban amellett, hogy az orosz-ukrán háborútól elszálló költségek miatt növelni kéne a 2022-es Forma-1-es szezonra meghatározott költségsapkát.

Amikor a költségsapkát először vezették be a 2021-es szezon előtt, a Ferrarinak, a Mercedesnek, és a Red Bullnak is komoly átszervezéseket kellett megindítania, és bizony több munkatársuktól is megváltak a korábban 300-400 millió dollárból gazdálkodó csapatok.

Horner azonban úgy véli, hogy a jelenlegi helyzetükben nem jelentene megoldást a csapatuk létszámának további faragása.

Még több F1 hír: Wolff: Hamiltonnak csak jobb szerencsére van szüksége Russell legyőzéséhez

„Nem tartom realisztikus lehetőségnek ezt, mert az elbocsájtásoknak is vannak költségei” – idézi Hornert a GPFans. „Nem tudnánk annyi embert gazdaságosan elküldeni, hogy azzal is a költségsapka alatt maradjunk. Más megoldást kell találnunk.”

Az Alfa Romeo csapatfőnöke, Frederic Vasseur igen egyszerű javaslatot adott Hornernek és a többi topcsapatnak: állítsák le a fejlesztéseiket.

Horner természetesen erre a feltevésre nem reagált, de ő is arra tett utalást, hogy olyan megoldásban érdekelt lenne, mint a McLaren javaslata, miszerint egyedül a szállítási költségekre vonatkozó kiadásokat kivennék a sapka alól.

„A költségeink nagy részét külső tényezők diktálják, mint például a versenynaptár, a szállítási költségek, az autók megépítéséhez szükséges anyagok beszerzési ára, miközben a mozgási terünk korlátozott.”