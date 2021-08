A Red Bull nem bünteti versenyzőit, míg nem tisztázott a naptár

A Honda csütörtökön erősítette meg, hogy Verstappenre és Perezre is ugyanaz a sors vár, miután mindketten elveszítették a háromból a második motort az utóbbi futamokon bekövetkezett balesetek következtében.

A csapat elfogadta, hogy már csak büntetéssel tudják majd teljesíteni az idényt, most már csak az a kérdés, hogy hol kívánják vállalni a szankciót. A maximálisan használható három motor átlépése ugyanis tíz rajthelyes büntetést von maga után.

Ennek pedig komoly jelentősége van egy ilyen szoros szezonban, mint a mostani, ahol Verstappen csak nyolc pontra van Lewis Hamiltontól, és a Red Bull is komoly csatát vív a Mercedesszel a konstruktőrök között.

A helyzetüket most azonban nehezíti, hogy a hátralévő 12 versenyből még számos kérdőjeles, és sok esetben nem lehet tudni, hogy milyen pályára látogat még el a sorozat. Christian Horner csapatvezető most kivárásra játszik.

„Meg kell találnunk a megfelelő stratégiát. Szerintem megvárjuk, pontosan hogyan alakul a naptár. A helyes pillanatban kell bevállalnunk, hamarabb vagy később tesszük meg, de az is lehet, hogy egy rossz edzés is befolyásolja a helyzetet.”

A Magyarországon hibázó Valtteri Bottas és Lance Stroll is kénytelen lesz öt hellyel hátrébbról rajtolni, mint ahol szombaton végeznek. Ugyanakkor mindkét pilóta arról beszélt, hogy Spa egy jó helyszín ilyen szempontból, mert nem olyan nehéz az előzés.

Horner szerint is jó lehetett volna most elintézni a dolgot, de ha vasárnap eső lesz, akkor talán nem tudnának olyan jó felzárkózni, mint egyébként. „Ez egy nyitott pálya, lehet előzni, de ezzel együtt, ha jó időmérőt mész, be szeretnél kerülni a vízpermetbe?”

„Láttuk, milyen veszélyekkel jár ez az előző hétvégén is. Szóval ez olyasmi, amit folyamatosan vizsgálunk és figyelünk. Amíg igyekszel rugalmasan hozzáállni, addig előbb-utóbb eljön majd a megfelelő lehetőség” – vélekedett a brit.

