A Red Bull nem áll Gasly útjába

Az elmúlt években talán soha nem alakult ennyire mozgalmasan és izgalmasan a pilótapiac, és továbbra is több a kérdőjel a 2023-as rajtráccsal kapcsolatban. Bár a legtöbb istálló már bejelentette versenyzőpárosát a következő szezonra, néhány ülésért még ádáz harc várható.

A megoldás kulcsa az lehet, ha Oscar Piastri valóban aláír a McLarenhez, ám erre csak azok után kerülhet sor, hogy lezajlik a vizsgálat az ausztrállal szemben, nem sértett-e szerződést az Alpine-nál.

Mint ismert, a francia istálló hivatalosan is bejelentette, hogy Piastrival pótolja az év végén az Aston Martinhoz távozó Fernando Alonsót, ám a versenyző maga cáfolta meg a híreket és jelentette ki, nem hajlandó az Alpine-nál versenyezni 2023-ban.

A helyzetet bonyolítja, hogy Otmar Szafnauerék állítják, érvényes szerződésük van a tartalék- és tesztversenyzőjükkel jövőre is, miközben a pilóta szerint nem sérti meg a megállapodásukat azzal, ha a McLarenhez szerződik.

Bármi is lesz a Piastri-saga vége, nagyon úgy tűnik, hogy Esteban Ocon mellett kiadó egy ülés a következő idényre az Alpine-nál, erre a pozícióra pedig többen is pályázhatnak. Kézenfekvő megoldás lenne Daniel Ricciardo visszacsábítása a csapathoz, de felmerült a Ferrari-akadémiával szakító Mick Schumacher és Pierre Gasly neve is.

Bár a francia versenyző az idei szezonban hosszabbította meg szerződését a Red Bull-családhoz tartozó AlphaTaurival, ez még nem jelenti azt, hogy a következő szezont is jelenlegi csapata színeiben kezdi meg.

„A piac most meglehetősen kiszámíthatatlan. Meglátjuk mi lesz Oscar vizsgálatának eredménye, aztán léphetünk tovább. Számunkra nyilvánvalóan Pierre még mindig az a versenyző, akinek a következő szezon végéig szerződése van a csapattal“ - mondta Christian Horner.

„Minden lehetőséget mérlegelnünk kell, de mindenekelőtt meg kell várnunk, mi lesz a vizsgálat eredménye. Minden további csupán puszta spekuláció“ - tette hozzá a Red Bull csapatfőnöke.

Amikor Gaslyt arról kérdezték, várható-e már bejelentés a jövőjével kapcsolatban ezen a héten, a pilóta határozott nemmel válaszolt, persze a száguldó cirkusz világában tudjuk, hogy csak az a biztos, ami már megtörtént.

