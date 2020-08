A Red Bull nem akart tizenkilencre lapot húzni

A Brit Nagydíj végén, amikor már sokan végletekig elhasznált kemény keverékeken köröztek, Max Verstappen arra várt, mikor teheti fel a lágy keverékeket, hogy mehessen a leggyorsabb körért járó extra pontért.

Valtteri Bottas defektje után ez meg is történt, de nem sokkal ezután a versenyt vezető Lewis Hamilton bal első gumija is feladta, és mivel az utolsó körben a holland kb. 20 másodpercet hozott az éllovason, adódik a kérdés: nem egy győzelmet dobtak el maguktól a bikások? A Channel 4-nek Christian Horner csapatfőnök szerint nem feltétlenül:

„Amikor Valtteri defektet kapott, akkor nagyon aggódtunk a saját gumijaink miatt, mert Max is komoly vibrálást jelzett. Inkább kiálltunk, és ahogy néztük, a gumin, amit leszedtünk, komoly vágások voltak, szóval semmi sem garantálta, hogy végig tudtunk volna menni vele.”

„Így kicsit olyan érzés, hogy nem tudtuk kihasználni Lewis balszerencséjét, de egyáltalán nem biztos, hogy mi nem kaptunk volna defektet, ha kint maradunk. Inkább hálásak vagyunk, hogy tudtunk profitálni Bottasból, még ha kicsit balszerencsés is. Lewisnak elég nagy szerencséje volt, de gratula nekik, az autójuk uralta a mezőnyt.”

„A Mercedesek el tudtak hamar húzni, azután ők irányították a tempót. Mivel az első gumikkal mindig lehet baj, láttuk, hogy több kanyarban óvatosabbak voltak, mint mi, szóval meglepő, hogy ilyen gondjaik voltak. Már 10 kör óta a kiállást terveztük, amikor jöttek a defektek. Max amúgy roppant érett versenyt futott és amit lehetett, kihozott a kocsiból.”

A csapatfőnököt a gumik leamortizálódásának okairól is kérdezték: „Szerintem látható volt, hogy a gumik elkezdtek felhólyagosodni, ilyenkor elég sérülékenyek, volt is pár incidens. Lehet, hogy egy törmelék lehetett a pályán, elvégre három-négy autó is defektet kapott. Mindenesetre a leggyorsabb kör megvan, a második hely megvan, kicsit sajnáljuk, hogy a győzelemről lemaradtunk, de a verseny előtt ezt aláírtuk volna.”

„Elég idegesítő lehet a versenyzőknek, hogy annyira vigyázniuk kell a gumikra, mint most, nincs rosszabb, amikor a versenymérnök folyamatosan a füledet rágja, hogy óvatosabban, mert nem ez az ösztönös reakció, de mindenkinek ezekkel a körülményekkel kell szembenéznie.”

Hamilton így beszélt a futam végi meredek pillanatokról.

