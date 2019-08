A Red Bull nehezen talál szavakat Verstappen teljesítményére

A Red Bull és a Honda kéz a kézben fejlődik. A kasztni ismét kezd nagyon magas szintet képviselni, köszönhetően Adrian Newey fejlesztéseinek, addig a motor is már más dimenzióban van, mint korábban. Ezután nagyon érdekes lesz látni, hogy mire lesz képes a Honda 4-es specifikációja, amit a nyári szünetet követően fognak bevetni Belgiumban, vagy Monzában, ahol sok az előzési lehetőség, így az esetleges büntetések kevésbé lesznek károsak a versenyzők futamaira.

Max Verstappen pedig szárnyal és sorra hozza a jobbnál jobb eredményeket. Dr. Helmut Marko, a Red Bull Motorsport tanácsadója szerint a holland már idén is világbajnok lehet, de Toto Wolff, a Mercedes csapatának első embere sem tartja elképzelhetetlennek a forgatókönyvet. Ha a csapat tudja tartani ezt a formát, akkor Verstappen pár futam alatt ledolgozhatja a hátrányát.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke is csak szuperlatívuszokban tudott beszélni a versenyzőjéről, aki ezzel pályafutása első rajtelsőségét húzta be és egyúttal ő lett az F1 történetének 100. időmérős győztese: „Ez egy fantasztikus teljesítmény volt Max-től. Nagyon örülök annak, hogy megszerezte az első rajtelsőségét, és egyúttal ő lett az első holland, aki ezt megcsinálta. Nagyon gyorsan hajtott, és a Q3 végén egy ragyogó kört rakott össze. Nehéz lett volna ennél jobbat mennie, de megcsinálta, és az utolsó két kanyarban is nyugodt maradt.”

„Szerintem Valtteri a 13-as kanyarnál kicsit túlhajtott, míg Max az utolsó két kanyarban nagyon erős volt, amivel 2006 óta megszerezte a Honda első rajtelsőségét, miközben tudjuk, hogy a Hungaroringen mennyire fontos a rajthely, így remélhetőleg a futamon ezt képesek leszünk sok pontra váltani. Úgy érzem, most már valóban megkezdtük kisajtolni a teljesítményt az autóból, köszönhetően a nagyszerű munkának a csapat és a Honda részéről. Ez egy határozott fejlődést jelent az év első felében.”

