A Red Bull mostantól Perezre fókuszál és rá fogják szabni az RB18-ast

Max Verstappen a szezon elején nehezen boldogult az RB18-assal, míg Sergio Perez kiválóan kezdte második évét a Red Bull Racingnél. A színfalak mögött a csapat keményen dolgozott a világbajnoki címvédő problémáinak megoldásán, egyre inkább Verstappen kívánságai felé fejlesztve az autót. Ez Perez eredményeinek rovására ment, ismerte el Pierre Waché a The Race-nek.

A Red Bull technikai igazgatója büszkén tekint Verstappen jelenlegi formájára. Míg az első versenyhétvégéken a Ferrari még jobb autóval rendelkezett riválisánál, addig ez lassan Christian Horner csapata felé billentette a mérleg nyelvét.

Verstappen is nagyon elégedett most az autójával. „Max javára alakult a dolog. Szerintem ő bármilyen autót képes vezetni. Most meg kell találnunk a módját, hogy Sergio számára olyan autót adjunk, amivel teljesíteni tud és versenyezni tud" - nyilatkozta Waché az interjúban.

Ami egyértelmű, hogy Verstappen az olyan autókat szereti, ami kicsit túlkormányzottabbak. Az év során az autó egyre inkább úgy reagál, ahogy a holland szeretné, javítva ezzel a teljesítményét.

Perez ezzel szemben több alulkormányozottságot szeretne érezni az RB18-asban ülve, ami a mexikói reményei szerint hamarosan meg is valósul. Waché szerint a csapat keményen dolgozik azon, hogy segítsen Pereznek.

