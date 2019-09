A Red Bull mostantól mindkét autójára számít a Ferrari elleni harcban

Max Verstappen idei teljesítménye kapcsán gyakorlatilag először a Belga Nagydíjon merült fel, hogy a holland hibázott. A Red Bull fiatal versenyzője nagyon kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott idén, és még a nyári szünet előtt kétszer is megszakította a Mercedes dominanciáját. A spái versenyen azonban már az első körben kiesett, többek szerint merész előzési próbálkozása miatt.

Ugyanakkor idén gyakorlatilag csak Verstappennel volt versenyképes a csapat, Pierre Gasly nem tudott beleszólni a legjobbak csatározásában, és ezért menesztették is még a nyári szünet elején. A francia helyére Alex Albon érkezett, és az osztrákok azt remélik, hogy a rögtön az első futamán ötödikként záró thaijal ismét kétautós istállóvá válhatnak. Christian Horner szerint a cél a Ferrari beérése, és az osztrákok vezére szerint a 72 pontos különbséget behozni nem lehetetlen.

Még több F1 hír: A Honda meglepődött a riválisok motorhibáin

"Nem hiszem, hogy ez a cél megvalósíthatatlan lenne. Ha úgy gondolunk az évre, hogy a pontjaink javát Maxnak köszönhetjük, akkor azzal, hogy mostantól a másik autó is versenyképes lehet, és a cél, hogy minél jobban kitöltsük a rést. Max végül is mindkét Ferrari-pilótát előzi a tabellán" - mondta Horner, aki szerint ebben a törekvésben a Hondával partnerre találtak.

"Ez az együttműködés nagyon jól teljesít. A kommunikáció erős, a vállaltok összehangolták a célokat, és eddig élvezetes élmény volt. Tanabe-san és Yamamoto-san nagyszerű egyéniségek, Tanabe egy komoly versenyző, akinek jelentős a pályafutása. A csendes külső mögött egy szenvedélyes versenyző van, és ez látszott, amikor Ausztriában őt küldtük fel a pódiumra ünnepelni. Az érzelmek elárasztották" - mondta Horner a Hondával való együttműködésről.

"De Yamamoto is nagyon lelkes, és energiával teli, és ő s nagyszerű versenyző. Ismert, hogy egy kartversenyen legyőzte Jos Verstappent is" - mesélte a Honda igazgatójáról a Red Bull csapatfőnöke a japán márkához fűződő viszonyról, amely idén a sikeres szereplés egyik alapja. A Honda a nyári szünet után vetette be a negyedik specifikációjú erőforrást, amelyet előbb Alex Albon és Daniil Kvjat kapott meg a belga futamon, de Monzában már Max Verstappen és Pierre Gasly is az új fejlesztésű erőforrással szerepelhet. A holland és a francia pilóta is rajtbüntetésre számíthat az új motor bevetése kapcsán.

43 esztendővel ezelőtt ezen a bizonyos napon szenvedett súlyos égési sérüléseket Niki Lauda, aki azonban pár héttel később a csodával határos módon visszatért, és folytatta a harcot a világbajnoki címért.