A Red Bull most lehet, hogy lábon lőtte saját magát

Christian Horner még korábban elmondta, hogy az orosz pálya mindig is nagy kihívás volt csapata számára, de ez akár most részben a Honda miatt is lehetett. A Red Bull Racing bokszfala már a verseny alatt figyelmeztette a hollandot, hogy körönként hat tizedet veszít az egyenesekben.

Ez talán azt mutatja, hogy a Honda még nem képes elérni ugyanazt a mértékű elektromos teljesítményt egy teljes körön keresztül, mint amit a Mercedes-motor tud. Horner szerint ez az akkumulátorhasználat miatt van.

Az egyenesek végén az ő motorjuk ERS-e hamarabb kifogy az energiából, és emiatt hamarabb is kezd tölteni, de ezzel sebességet veszítenek a hosszú egyenes szakaszokon. A Motorsport olasz részlege szerint azonban nem feltétlenül ez áll a háttérben.

Állítólag a Hondának vissza kellett vennie a turbó hatásfokából, ami azt jelenti, hogy az MGU-H kevesebbet tud tölteni a turbó töltőnyomása révén. Mivel az Olasz Nagydíj óta a motoroknak a futam alatt ugyanabban a módban kell maradniuk, így a motor és a turbó pozícióját sem lehet megváltoztatni.

Ez pedig azt jelentheti, hogy végül a Honda lett a legnagyobb áldozata a Red Bull által annyira bevezetni kívánt motorszabályozásnak. Így pedig már nemcsak az időmérőkön veszítenek sokat a Mercedesszel szemben, de a futamon is folyamatos lépéshátrányban vannak az ellenfelükhöz képest.

Ez persze még nem megerősített tény, de könnyen lehet, hogy ez állhat a háttérben. Amennyiben pedig beigazolódnának a hírek, akkor azt a Red Bull nem fogja megköszönni magának, hiszen emiatt nehezebb helyzetbe hozták a Hondát és saját magukat is.

