A Red Bull mintájára alakította át az autóját az Aston Martin

A silverstone-i alakulat a Red Bull mögötti üldöző bolyban van idén, de rontja a Ferrari és a McLaren elleni küzdelemben az esélyeiket, hogy autójuk versenyeken nem olyan erős, mint időmérőn, miután nem bánik túl jól a gumikkal.

A csapat keményen összpontosít tehát erre a területre az év korai szakaszában, Fernando Alonso is dicsérte az „agresszív” fejlesztési tervet, amin dolgozni kezdtek. A Japán Nagydíjon két kulcsterületen változott az AMR24: az oldaldobozon, ahol a Red Bull hatásait lehet felfedezni, valamint a padlólemez területén.

Arra a kérdésre, hogy a változásokkal teljesítményt kerestek-e, vagy a gumikezelést akarták javítani, Alonso úgy felelt: „Szerintem a kettő összefügg. Több leszorítóerő megoldja a túlzott gumikopást is. Eddig nagyon agresszívak voltunk az autó fejlesztésével. Dzsiddában is volt egy új elem az első felfüggesztésen, Ausztráliában az első szárnyat igazítottuk meg, most pedig újabb csomag jött.”

„Minden versenyen más autót vezetünk, ami jó jel az idei évre kitűzött céljaink elérése szempontjából – nagyon agresszívak akarunk lenni a pályán kívül. Tavaly megtanultunk egy leckét, nagyon jól kezdtünk, de nem dolgoztunk eleget az autón és ez fájdalmas volt a szezon második felére. Idén remélhetőleg a második félévben kicsit erősebbek leszünk, mint az elsőben, de meglátjuk.”

Aston Martin AMR24 sidepod and floor comparison Fotót készítette: Uncredited

Ahogy a szuzukai bokszutcában készített képek mutatják, az új oldaldoboznak az elülső, felső sarkába horpadásokat vágtak (piros nyilakkal jelölve). Ez hasonló ahhoz, amit a Red Bull RB18-on és RB19-en láttunk és onnan sok másik gépre eljutott a rajtrácson, ahogy átvették tőlük a leömlő, rámpás kasztnit.

A kontúr segít módosítani a légáramlatok útvonalát a területen, jobb együttműködést biztosít az oldaldoboz oldala és felső része között, ahol a fejlesztés részeként a csatorna hossza, átmenete és alakja is megváltozott.

A padlólemez szélén lévő szárnyon is számos módosítást látni, míg a padlólemez hátsó része is átalakult. A csapat riválisai nyomában halat, a padlólemez hátsó részéről eltüntetve a bevágást és simább átmenettel megformálva ezt a területet (lásd a kisebb betétet képünkön összehasonlításért).

Aston Martin AMR24 front wing detail Fotót készítette: Giorgio Piola

A szárny sokkal jobban megcsavarodik a négy lemez mögött (kék nyíllal jelölve), e szakasz mentén pedig a padlólemez alakja is megváltozott, mind felül, mind – és ez talán még fontosabb – alul. A szárny hátsó része, ami korábban átkígyózott a padlólemez hátsó részén kivágott rés alatt, ezúttal egy elvékonyodó csúcsban van behajtva és ugyanazt a vonalat követi, mint a padlólemez széle.

Az AMR24 Japánban látott fejlesztései az Ausztráliában bemutatott új első szárnyat követik, ahol megváltozott a két felső lap csavarodásának mértéke a szárnyvéglapok felé. Ez az újítás ahhoz vezetett, hogy a csapat eltávolította az egyik fém tartópöcköt az alsó lap közepéről (alsó piros nyíl).

