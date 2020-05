A Red Bull megerősítette, valóban lehetséges a dupla-nagydíj az Osztrák Nagydíjon

Nemrég számoltunk be a német Auto Motor und Sport jelentéséről, miszerint az Osztrák Nagydíj dupla-futammal lehet évadnyitó helyszín. Kanada szinte biztosan elhalasztatja a futamát, és a francia hétvége sorsa a Tour de France kerékpáros esemény megrendezésétől függhet.

Ausztriában javult a vírushelyzet, de ez még nem jelent garanciát a júliusi verseny megrendezésére, és arra sem, hogy a nézők engedélyt kapjanak a belépésre. Mindenesetre Dr. Helmut Marko szerint lehetséges forgatókönyv az, hogy több futamot tartsanak a pályájukon.

„A lehetőség adott, mert van egy használatra kész rendszerünk. Ez a Liberty Mediával folytatott tárgyalásokon múlik, valamint azon, hogy mi a helyzet Európa többi részén.” - mondta Marko a Motorsport-Magazin.com-nak adott nyilatkozatában.

„”Várnunk kell, és meg kell néznünk, nem vagyunk-e egyedül a világon. Még, ha meg is szerveznénk a hétvégét, az nem segít, ha utazási korlátozások vannak érvényben Európa többi részén, és azok továbbra is olyanok, hogy senki sem léphet be karantén nélkül.”

„A helyzet most általánosságban jobb. Elutasítani sem akarjuk a dolgot, de ígéretet sem tudunk tenni. Egy kész rendszerrel rendelkezünk, amit egy éjszaka alatt fel lehet oldani. Ez a Red Bull Ring előnye.” - mondta arról Marko, hogy számukra nem jelentene problémát, ha a versenyről csak későn kapnák meg az értesítést.

Marko szerint a jegyeladások sem jelentenének gondot, ha a nézők mégis kilátogathatnának a pályára. „Már nagyon sok jegy értékesítésre került.” - idézte az osztrákot az F1-Fansite.

Rick Kelly, kétszeres Bathurst 1000 győztes Supercar pilóta nem bízta másokra a szimulátorkészítést, fűrészt fogott, és egy kempingszék köré építette a saját, egyedi megoldását.