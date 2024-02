A Red Bull meg van róla győződve, hogy a riválisok a sarkukban vannak

Miután a Red Bull az utóbbi két évet tulajdonképpen simán nyerte, így idénre több istálló is radikálisan átdolgozta az új autóját annak reményében, hogy felzárkózhassanak a bikásokra. És ugyan egy sima Red Bull-klón megalkotása még nem garantálja a sikert, hiszen a csapatoknak érteni is kell, mitől működik egy koncepció, de a jelek azt mutatják, hogy ez a folyamat már nagyon is zajlik.

A Red Bull technikai igazgatója, Pierre Wache úgy véli, egyes csapatok fejlesztési iránya és újdonságai, mint amilyen például a Mercedes első szárnymegoldása, nagyon jó bizonyítékok arra, hogy már a többiek is kezdik kapisgálni, mitől volt olyan jó az előző két autójuk.

„Hogy megértették-e, amit mi csináltunk? Biztosra nem tudom kijelenteni, csak úgy gondolom, hogy igen, méghozzá abból ítélve, amit az autójukon láttam. Még ha nem is pontosan ugyanarról az irányról van szó, hiszen mi sem vagyunk minden téren tökéletesek, de sikerült megtalálniuk a saját megoldásaikat a saját problémáikra” – nyilatkozta a Motorsport.com-nak Wache.

„Szóval könnyen lehet, hogy találtak valami mást, ami nagyon érdekes lehet. Az például, hogy a Mercedesnek sikerült működésre bírnia a szárnyát három és fél lappal, igazán érdekfeszítő, hiszen így jobban kifelé tudják terelni a légáramlatokat. Ők egy eltérő utat találtak.”

„Azt nem tudom biztosra, hogy megértették-e, amit mi csináltunk, mert ha enélkül másolsz le valamit, akkor az számomra lényegében használhatatlan, de ebben a szakmában minden ember azért követ egy adott utat, mert úgy gondolja, az a hasznára válik.”

A Red Bullt ettől függetlenül a legtöbben masszív favoritnak tartják Bahreinre és a teljes szezonra, Wache azonban nincs teljesen meggyőződve erről, és úgy véli, a Ferrari hosszú etapos teljesítménye például kihívókká teheti őket.

Amikor arról a vélekedésről kérdezték, hogy a Red Bull előnye megmaradt a tél folyamán, a szakember így válaszolt: „Nem, én nem osztom ezt. Remélem, hogy nagyobb lett az előnyünk, de nem tudom. Csak abban bízom, hogy erős autónk van, aztán majd kiderül, hol vannak a többiek. Amikor azonban láttam a Ferrari hosszú etapjait; ők is nagyon gyorsak voltak. Szóval tényleg nem tudom.”

„A legnagyobb aggodalmunkat az jelenti, hogy ez a pálya rendkívül specifikus. Hogyan fogunk majd teljesíteni más típusú pályákon másféle problémák mellett? Itt az autó hátulja jelenti a döntő tényezőt. Az aszfalt is eléggé egyedi. Úgy gondolom, másféle kihívás elé nézünk, és nem vagyok benne biztos, hogy egyszerű lesz.”

A Red Bullnál eközben a Horner-ügy miatt is aggódhatnak, de úgy tudni, a csapatfőnök ott lesz Bahreinben, legalábbis egy ideig biztosan.