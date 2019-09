A Red Bull még lökte is Hamiltont a Mercedes felé, Marko elismeri, nem volt jó ötlet

Lewis Hamilton 2007-ben került be a száguldó cirkusz körforgásába, amelybe a McLaren vezette be a fiatal britet. A wokingiak nagyon számítottak Hamiltonra, ezt bizonyította, hogy első, meglehetősen balhés szezonja után is kitartottak mellette. Első világbajnoki címét a McLarennel szerezte meg Hamilton, akinek azonban egyre kevésbé tetszett, hogy a McLaren tévútra tévedt, és egyre kevésbé versenyképes autót biztosítottak csak a számára.

Hamilton saját elmondása szerint akkor elégelte meg a helyzetet, amikor az autó meghibásodása miatt a 2012-es Szingapúri Nagydíjon kiesett. A nagyon csalódott britet szállodájában éppen ezért felkereste Niki Lauda, aki el is csábította a Mercedeshez, a többi már mindenki számára ismert, Hamilton négy világbajnoki címet nyert az elmúlt öt évben, és már Michael Schumacher rekordjait döntögeti.

Azonban talán azt kevesebben tudják, hogy nem volt ennyire egyértelmű, hogy Hamilton útja a McLarenből a Mercedesbe vezet. Erről Helmut Marko a Red Bull főtanácsadója beszélt a Motorsport-Total.com-nak adott interjújában, amelyben a rutinos szakember elismerte, hogy Hamiltonnal rossz taktikai döntést hoztak.

"Lewis nagyon elégedetlen volt a McLarennél, de nálunk akkor nem volt üres hely. Szóval úgy gondoltam, hogy jobb, ha elengedjük a Mercedeshez. Támogattuk is Laudát abban, hogy megszerezze Lewist" - mesélte a Red Bull tanácsadója, és bár szavai meghökkentőek, akkor a Red Bull még a McLarent tartotta legnagyobb ellenfelének, és örömmel vették volna, ha az egyik legjobb pilóta elhagyja az egyik legjobb csapatot. "A McLaren volt akkor a legerősebb ellenfelünk. Visszatekintve, jobb lett volna, ha a McLarennél marad. Ez az eset is rámutat, hogy néha a taktikai döntés balul sül el."

