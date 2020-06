A Red Bull második számú motorja lett volna a hétvégén bemutatkozó Honda-erőforrás

Mivel a Forma-1 szezonját még azelőtt lefújták, hogy akár egy autó is elhagyta volna a boxutcát az Ausztrál Nagydíjon, minden istálló új autót és új motort hozhat Ausztriába. A csapat előzetes értékelésén a Red Bull Racing csapatfőnöke, Christian Horner elmondta, hogy a Honda azzal a motorral érkezik, mely eredetileg a második specifikáció lett volna, és ugyanígy a Red Bull Ringen mutatkozott volna be:

„Van egy új motorunk, ami lényegében az a változat, amely a kettes számú lett volna. Így most az egyes számú lesz. Az autóba minden területen rengeteg munkát öltünk és versenyt futottunk az idővel, hogy ezeket a fejlesztéseket rátehessük, miután június elején megnyílhatott a gyárunk.”

A Red Bull egyes változtatásokat már múlt héten, a silverstonei forgatási napon megmutatott, Horner pedig elmondta, hogy olyan alkatrészekkel készültek, amelyeket még a szezon korai szakaszában akartak az autóra tenni:

„Természetesen fejlesztettünk volna az autón mindenképpen, és most nem igazán tudjuk, hol állunk. Lettek volna fejlesztések az első európai versenyekre Zandvoortban és Barcelonában, aztán egy újabb csomagot vittünk volna Montrealba.”

„Magyarán ezeknek a fejlesztéseknek a zöme már a lezárások előtt csőre volt töltve, utána pedig mindent, amire idő közben rájöttünk, átültettünk a gyakorlatba. A fejlesztési folyamat részeként apróbb felülvizsgálatokat végeztünk, de biztosak vagyunk benne, hogy ezzel a többi élcsapat is így volt.”

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Red Bull Content Pool

Horner emellett az egyre csak javuló kapcsolatukat is méltatta a Hondával, akik szerinte nagy segítség lehetnek a világbajnokságért folytatott küzdelemben: „Ahogy a Hondával való együttműködésünk második évébe lépünk, egyre inkább a csapat részeként tekintünk rájuk is. Remek első szezont futottunk három futamot is megnyerve, természetesen erre szeretnénk építeni.”

„Céltudatosak, ugyanazok a céljaik, mint nekünk, iszonyatosan keményen dolgoztak a szünetben és természetesen magasabb elvárásokkal érkeztek ide. A motor az autó kulcsfontosságú része, ők pedig kulcsfontosságú partnerek ahhoz, hogy előre haladhassunk és a bajnoki címért küzdhessünk a jövőben.”

A Red Bull két pilótája, Max Verstappen és Alex Albon motorral felszerelt hűtőkkel "csatáztak" egymás ellen, a "kemény harc" győztese pedig végül Verstappen lett.

