A Red Bull már tudja, mi a legnagyobb gyengeségük

A Red Bull Racing második lett a konstruktőrök között 2020-ban, míg Max Verstappennek ismét a harmadik hellyel kellett beérnie egyéniben. Nem ebben reménykedtek, de Helmut Marko szerint már tudják, mi a megoldás.

A 2020-as szezon előtt is nagy elvárásai voltak a csapatnak, Marko úgy nyilatkozott anno, hogy a legjobb telük volt valaha és ez lesz az az év, amikor Max Verstappen világbajnok lesz. Nem lett az, ismét a Mercedes került ki győztesen a meccsből.

Az Auto, Motor und Sportnak nyilatkozó vezető azt sajnálja, hogy a csapat idén sem tudott az elejétől fogva ott lenni az élen: „Egy kis szerencsével nyerhettünk volna Mugellóban, Törökországban és a második bahreini futamon is.”

„Mindig beragadunk a rajtnál. Idén az első szárnyunk lett elbaltázva. Az aerodinamika egészét ez határozza meg, szóval hozzá sem tudtunk kezdeni az autó többi részéhez, amíg ezt nem orvosoltuk. Mugellótól tudtunk elkezdeni haladni.”

Marko azt is tudja, hogy hol rejlik a probléma: „Az ellentmondások a szélcsatornánkban is rejlenek. Egy régebbi darab, aminek az információi nem valósak szélesebb autók esetében. Ma már erre is rájöttünk és részben meg is oldottuk.”

