A Red Bull kiemelkedően fontosnak tartja a motoros trükközés elleni védelmet

A Red Bull az elmúlt szezon második felében többször is támadta a Ferrarit, amelynél valamiféle trükközést vélt a háttérben. Végül az FIA megvizsgálta az esetet, és nem találta bűnösnek az olaszokat, ám így is úgy döntött, hogy bizonyos szabályokon módosít.

A csapatok szabályok tisztázására irányuló kéréseit követve az FIA irányító testülete a múlt szezon végén számos technikai irányelvet adott ki, amelyben kifejtette, hogy mik megengedettek a motorokkal kapcsolatban, és mik nem.

A Red Bull és a Mercedes ebben a kérdésben egyetértett, és a riválisok intenzíven vizsgálták, hogy a Ferrari minek köszönhetően jutott jelentős fejlődési lehetőséghez, és miután feltárták az érintett területeket, és szabályokat, amelyek kapcsán a trükközéstől tartottak.

Bár nem derült fény, hogy a Ferrari ilyesmihez nyúlt volna, a Red Bull szerint nagyon fontos, hogy az irányító testület lépett, és bezárta a kiskapukat is. Az osztrákok motorpartnere, a Honda szempontjából kiemelten fontos volt a szabályok tisztázása annak érdekében, hogy a japánok 2020-ban újabb lépést tehessenek a legjobbak felé.

Még több F1 hír: A Ferrari 2020-ban sem fog csillogni

Christian Hornert a témában kérdezte a Motorsport.com. "Az erőforrás az egész autó legösszetettebb része. És azt hiszem, hogy az FIA-nak ezen a téren nincs meg a szakértelem, amely viszont a csapatok rendelkezésére áll a fejlesztésekben" - kezdte a Red Bull csapatfőnöke.

"Úgy gondolom, hogy ezért is fontos, hogy bizonyos területeken tisztázás útján bezártak pár kiskaput, és ez számunkra rendkívül fontos volt, hogy a 2020-as szezonban már tökéletesen egyértelmű legyen a helyzet" - mondta Horner. "Nagyon hálásak vagyunk a kapott magyarázatért."

A szabályok tisztázásának egyik eredménye, hogy a csapatoknak 2020-ban már egy második üzemanyagáramlási érzékelőt is be kell szerelni az autóba. Ennek szükségessége, hogy a csapatok egy része úgy érezte, hogy egy érzékelőt még be lehet csapni.

Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy csapatát minden vizsgálat és teszt felmentette a kérdésben. "Ha az egész szezont nézem, mi voltunk a legjobban ellenőrzött csapat, a műszaki irányelvek kiadása előtt és után is" - mondta Binotto.

"Az ilyesfajta vizsgálat jó, mert ezzel igazolni lehet a jogszerűséget. És az irányelvek kiadása után a műszaki ellenőrzések száma sokasodott, a felülvizsgálatok pedig bizonyítottak az FIA-nak. Soha nem változtattuk meg a motor üzemeltetési módját, de ha ez nem így lett volna, az már korábbi vizsgálatokon is kiderült volna" - mondta Binotto.

Carlos Sainz Jr., a McLaren versenyzője megirigyelte csapattársa ultramodern szimulátoros berendezését, így most ő is vásárolt egyet magának, amivel még gyorsabbá válhat.