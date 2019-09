A Red Bull keményen visszautasította Hülkenberget: „Ne hívj többet...”

Nico Hulkenberg lehet az idei év nagy vesztese, amire nem sokan gondoltak volna a szezon előtt, hiszen noha a német még mindig nem állt dobogón a Forma-1-ben, nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik és a sebessége is megvan ahhoz, hogy gyakorlatilag bármelyik istállónál helyt tudjon állni.

Ennek ellenére a helyzete nem túl rózsás, hiszen a Renault úgy döntött, hogy nem hosszabbít vele, így 3 év után távoznia kell. Hülkenberg ugyan tárgyalt a Haas vezetőségével, nem tudtak megállapodni egymással, ami Romain Grosjean maradását jelentette Kevin Magnussen csapattársaként. A legvadabb pletykák szerint a Ferrari is opció lehet számára, ha Sebastian Vettel idő előtt távozik, de erre nincs sok esély.

A legvalószínűbb opciókat az Alfa Romeo és a Williams jelenti, két olyan csapat, ahol a múltban már versenyzett egy esztendőt. A hírek szerint az Alfa Romeo vezetősége szeretné, ha Hülkenberg lenne Kimi Räikkönen csapattársa, amivel egy nagyon erős páros állhatna össze, addig a Ferrarinál Antonio Giovinazzi maradását támogatják.

Más esetben a Red Bull is opció lehetne Hülkenbergnek, amiről már korábban is voltak pletykák Pierre Gasly rossz teljesítménye és Alexander Albon kapcsán, akinek még mindig bizonyítania kell Max Verstappen mellett. Nico csütörtökön Szingapúrban azt mondta, nem tudna nemet mondani a Red Bull autójára, de ő is elismerte, ez gyakorlatilag lehetetlen.

Sőt, a német AMuS egy igen érdekes idézetet tett elérhetővé az oldalán Hülkenbergtől, miszerint a versenyző augusztusban megkereste Dr. Helmut Markót, a Red Bull Motorsport tanácsadóját, aki a versenyzőkről dönt, majd azt mondta: „Augusztusban beszéltem vele, és egy ponton azt mondta, ne hívjam többet.”