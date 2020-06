A Red Bull jelenleg nem látja azt, hogy a Ferrari velük és a Mercedesszel küzdhetne

A Red Bull Racing valószínűleg nem is kezdhetné ideálisabb helyszínen a Forma-1 2020-as szezonját. Egyrészt a Red Bull Ring a saját pályájuk, másrészt az elmúlt években rendre a Red Bull volt a legjobb autó az Osztrák Nagydíjakon, és erre most is megvan az esély.

Természetesen már az osztrákok is gőzerővel készülnek az évadnyitóra, ami július elején lesz, rögtön két futammal, így ha minden jól megy, Max Verstappen akár két győzelemmel kezdhet. Ez lehet a fő cél Milton Keynesben.

„Minden óramű pontossággal zajlik.” - hangsúlyozta Dr. Helmut Marko, a Red Bull Motorsport tanácsadója az F1-Insider.com kérdésére. „Most már csak annyit kell tenned, hogy nyugodsz maradsz.”

„Mivel senki sem tudja, hogy hány verseny lesz, természetesen most minden esemény fontosabb, mintha csak egy végjáték lenne. Emiatt a megbízhatóság kulcsfontosságú a világbajnokság megnyeréséhez.”

„Bármelyik ilyen meghibásodás a világbajnokságba kerülhet. Természetesen a versenyzői hibák is számítani fognak. Egy köztünk és a Mercedes között lévő párbajra számítunk. Véleményünk szerint a Ferrari nincs ott a top-szinten, hogy a legelöl lévőkkel menjen.”

Marc Surer, az ex-F1-es svájci versenyző, aki korábban a BMW-nél volt versenyigazgató, az F1-Insider.com kérdésére a következőket mondta. „Alapvetően semmi sem változott a februári téli tesztek óta az erősorrendet illetően. Egyértelműen látni lehetett, hogy a Mercedes és a Red Bull mente a tempót, miközben a Ferrari elmaradt ettől.”

„Az FIA korlátozásai miatt csökkentették a motorteljesítményt, ami egyértelműen észrevehető volt Barcelonában. A Ferrari küszködött a végsebesség területén.” - tette hozzá a nagyon tapasztalt és elismert szakértő.

„A Ferrari egy új autókoncepcióval dolgozik, egy kissé magasabb hátsó résszel. Adrian Newey-tól, a Red Bull főtervezőjétől másolták le ezt a rendszert. Egy ilyen autót viszont nagyon nehéz megérteni. Rendkívül sok tapasztalatot és kilométert igényel, ami a Ferrarinak nem volt meg. Még a legjobb szimulátor sem tudja pótolni ezt a hiányosságot.”

A McLaren elemzései szerint a Ferrari teljesítménye Barcelonában csak a mezőny közepére volt elegendő. A Mercedes és a Red Bull mögött a McLaren és a Racing Point mutatta a legjobb benyomást a katalán ringen.